I 100 anni di Columbia Pictures: arriva il cofanetto da collezione Volume 5 con sei classici in 4K

In uscita il Columbia Classics 4K UHD Collection - Vol. 5 con sei film per la prima volta in 4K: Tutti gli uomini del re, Fronte del porto, Un uomo per tutte le stagioni, Tootsie, L'età dell'innocenza e Piccole donne; nel cofanetto 15 dischi, un libro di 80 pagine e oltre 20 ore di extra.

Per festeggiare il suo centenario, Columbia Pictures ha rilasciato quest'anno diversi cofanetti homevideo da collezione a tiratura limitata. Ora è arrivato il momento della quinta uscita: dal 24 ottobre infatti, grazie a Eagle Pictures, sarà disponibile Columbia Classics 4K UltraHD Collection - Volume 5, con sei indimenticabili titoli pluripremiati e già in preordine su Film & More a questo link.

I titoli presenti, fra i quali molti sono vincitori di parecchi premi Oscar, sono stati tutti rimasterizzati per la prima volta in 4K Ultra HD. I film presenti all'interno del cofanetto sono i seguenti: Tutti gli uomini del re (1949), Fronte del porto (1954), Un uomo per tutte le stagioni (1966), Tootsie (1982), L'età dell'innocenza (1993) e Piccole donne (2019).

Il cofanetto Columbia Classics 4K UltraHD Collection - Volume 5 con in primo piano il libro di 80 pagine

15 dischi, un libro di 80 pagine e oltre 20 ore di extra

Il bellissimo cofanetto conterrà ben 15 dischi, 9 4K UHD e 6 Blu-ray HD. Nella prestigiosa confezione anche un esclusivo libro di 80 pagine in inglese ricco di approfondimenti e dettagli sulla produzione di ciascuno dei film. Sui dischi invece troveranno posto oltre 20 ore di contenuti speciali, tra cui alcuni nuovi, con commenti di registi e critici cinematografici, featurette, dietro le quinte, scene eliminate e ancora molto altro. L'edizione contiene anche un esclusivo disco bonus con diversi rari film della Columbia Pictures degli anni '20.

Ma al di là della sua esplosiva bellezza visiva come confezione, Columbia Classics 4K UltraHD Collection - Volume 5 è prezioso soprattutto perché consente di vedere per la prima volta sei capolavori del passato nella magnifica veste del 4K. Andando in ordine cronologico, si parte con Tutti gli uomini del re di Robert Rossen, con Broderick Crawford e Mercedes McCambridge, entrambi premiati con l'Oscar assieme al film. Poi c'è il mitico Fronte del porto di Elia Kazan, vincitore di otto Oscar e con protagonista un indimenticabile Marlon Brando. Tocca poi a Un uomo per tutte le stagioni di Fred Zinnemann, che si era portato a casa sei statuette, quindi Tootsie di Sydney Pollack con Dustin Hoffman, poi L'età dell'innocenza di Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis, e infine Piccole donne di Greta Gerwig.

Le cover delle edizioni 4K dei film contenuti all'interno del cofanetto

I dati tecnici e i contenuti speciali

E veniamo ai dati tecnici dei singoli film, tenendo presente che tutti sono proposti in video 2160p Ultra High Definition. Tutti gli uomini del Re è in formato video 1.37:1, l'audio italiano è proposto in mono DTS-HD MA 2.0, come del resto l'originale inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. Negli extra troviamo il commento con gli storici esperti di cinema Julie Kirgo e Peter Hankoff, e la featurette La forza di volontà.

Fronte del porto è presentato nel formato video 1.66:1, l'audio italiano è in mono 2.0 DTS-HD MA come francese, spagnolo e tedesco, mentre ci sono tracce inglesi Atmos (Dolby TrueHD 7.1.4) e DTS HD Ma 5.1. Come extra troviamo Budd Schulberg: Una giusta indignazione e Boris Kaufman: Una visione oltre i confini, poi il commento con il critico cinematografico Richard Schickel e lo storico del cinema Jeff Young, quindi interviste con il regista Elia Kazan & Eva Marie Saint, quindi tre featurette e molto altro. Un uomo per tutte le stagioni è presentato nel formato video 1.66:1, mentre l'audio italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo è in mono DTS-HD MA 2.0, ma l'inglese ha anche una traccia Atmos (Dolby TrueHD 7.1.4). Negli extra il commento con gli storici esperti di cinema Lem Dobbs, Julie Kirgo e Nick Redman, il nuovo contributo Chiarezza morale con il vescovo Robert Baron, più altre featurette.

Per quanto riguarda Tootsie, il formato video è 2.39:1, l'audio italiano, francese, tedesco e spagnolo in mono DTS-HD MA 2.0, poi inglese e spagnolo in DTS HD MA 5.0 e soprattutto una traccia inglese Atmos (Dolby TrueHD 7.1.4). Negli extra il commento con il critico cinematografico Cerise Howard e il filmmaker Rohan Spong, più un documentario diviso in tre parti, un'intervista a Dustin Hoffman, 9 scene eliminate e altro. In L'età dell'innocenza il video è in formato 2.39:1, l'audio italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo in LT/RT DTS-HD MA, poi inglese in DTS HD MA 5.1 e soprattutto un inglese Atmos (Dolby TrueHD 7.1.4). Negli extra interviste con Martin Scorsese e Jay Cocks, più featurette del film originale del 1993. Infine Piccole Donne, con formato video 1.85:1, audio italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo in DTS-HD MA 5.1, francese e turco in Dolby Digital 5.1 e soprattutto una traccia inglese Atmos (Dolby TrueHD 7.1.4). Negli extra un commento con Greta Gerwig e Saoirse Ronan, più la featurette La reunion della famiglia March e altri contributi.