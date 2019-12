X-Factor 13, Sofia Tornambene è la vincitrice: "Ricordo quando ero in fila sotto la pioggia per partecipare"

Sofia Tornambene vince la finale di X-Factor 13

In questa finale non poteva essere lei la vincitrice: Sofia Tornambene. La vincitrice di X-Factor 2019, ad appena diciassette anni e la più piccola del team Under Donne guidate da Sfera Ebbasta, ha trionfato al termine della combattutissima finale del talent show in onda su Sky Uno, condotta da Alessandro Cattelan e in diretta dal Mediolanum Forum.

All'ultimo scontro, poco prima della mezzanotte, sulle note del suo inedito A domani per sempre - da lei scritto e con cui si era presentata alle audizioni - Sofia ha avuto la meglio sui Booda, i tre musicisti romani della squadra di Samuel, permettendo a Sfera di avere la meglio sui colleghi al tavolo dei giudici alla sua prima esperienza ad X-Factor. Il frontman dei Subsonica, uno dei giudici ad arrivare alla finale del programma con ben due gruppi, ha piazzato sul terzo gradino del podio l'altro suo gruppo, la Sierra. Quarto, invece, Davide Rossi, un rappresentante della squadra di Malika, coach del team Under Uomini, ad essersi giocacto un posto per il podio di X-Factor 13. Strano, ma vero, ad arrivare senza concorrenti alla finale del talent, dopo aver vinto le ultime due edizioni, è stata Mara Maionchi.

X Factor 13, parlano i quattro finalisti del programma

La finale di X-Factor con Mr. Robbie Williams

A pochi giorni dall'uscita di The Christmas Present - il suo primo album di Natale, Robbie Williams è arrivato fino al Forum di Assago per calcare il palco di X-Factor. Dopo un opening trionfale che l'ha visto scatenarsi sotto le luci del Forum, il cantante e showman britannico si è esibito, duettando con i quattro finalisti di X-Factor. Una vera e propria manche che ha visto abbandonare la gara Davide Rossi, diventando il quarto classificato di questo talent show. Durante la seconda manche, Sierra, Booda e Sofia si sono esibiti in un medley composto dalle canzoni cantate nelle performance più personali e rappresentative del loro percorso ad X-Factor 2019.

Sofia si è esibita sulle note di Fix You, Papoutai e C'est La Vie, mentre i Booda hanno trasmesso la loro energia con Heartbeat, 212 e Hey Mama. Per la Sierra, invece, esibirsi con Le acciughe fanno il pallone, 7 Rings e Dark Horse non ha consentito loro di strappare il biglietto per l'ultima manche. Prima della finalissima, il palco milanese ha visto esibirsi Ultimo, il superospite italiano della serata. Fateme Cantà, Pianeti, Ti dedico il silenzio e I tuoi particolari sono i suoi cavalli di battaglia scelti per far cantare all'unisono il pubblico di Assago e gli spettatori sul divano di casa. Sul palco, il giovane cantautore romano ha eseguito, in anteprima assoluta, anche il suo nuovo singolo, Tutto questo sei tu. L'ultima manche, invece, ha visto esibirsi I Booda e Sofia con i propri inediti, rispettivamente Elefante e A domani per sempre. Alla fine delle esibizioni e dopo la chiusura del televoto, Alessandro Cattelan ha proclamato il vincitore di X-Factor 13: Sofia Tornambene.

L'identikit della vincitrice di X-Factor 2019

Se prima di X Factor 13 Sofia era una come tante ragazzine che cantava nella cameretta della sua casa di Civitanova Marche, la svolta è arrivata quando ha voluto partecipare ai casting del talent show: "Ricordo ancora quando ero in fila, sotto la pioggia, con i miei genitori e insieme a tutti i ragazzi che volevano partecipare". E, invece, adesso Sofia si trova ad essere la vincitrice di quel programma televisivo che mai avrebbe immaginato di avere ai suoi piedi, forte della sua voce dolce e sottile, che si insinua sottopelle e che ti prende il cuore".

Studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario, Sofia ha preso le prime lezioni di canto ad otto anni, e in seguito ha imparato a suonare il pianoforte, la chitarra e la batteria. Introversa e timida all'apparenza, sul palco Sofia si sente a suo agio e riesce a tirare fuori tutto il suo carattere e la sua grinta. Avvicinatasi al mondo musicale grazie a suo padre, un musicista jazz, il genere che Sofia preferisce è il pop e i suoi idoli assoluti sono Michael Jackson, Freddie Mercury e Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza molto Elisa. Da circa due anni, inoltre, scrive le sue canzoni che parlano delle sue esperienze personali, così come è avvenuto per il suo inedito A domani per sempre, scritto quando aveva appena quattordici anni.

Il rientro in famiglia e poi via a costruire la propria carriera

Il percorso di questo talent show, che ha raggiunto e ormai concluso la sua tredicesima edizione, è stato lungo e in parte tortuoso per i ragazzi arrivati alla finale del programma. Mesi in cui hanno imparato a stare sul palco, a muoversi non solo in senso fisico, ma anche tra le note e le parole. Se per tutti e quattro i finalisti la vera puntata di timori e grinta è stata la semifinale, la finale di X-Factor è stata una vera e propria festa, un pass per il divertimento.

Ma è da qui in poi che avverrà il bello: perché dopo il termine del talent show, si dovrà essere partecipi di un nuovo inizio. Per Sofia, i Booda, la Sierra e Davide Rossi, arrivare in finale era già un profumo di vittoria e la voglia, al termine del percorso, è quella di suonare il più possibile, di realizzare un disco e, perché no, dare vita anche ad un tour. Ora, però, prima di tutto la priorità è quella di rientrare in famiglia, di ritornare alla propria culla per poter ripartire e dare vita a progetti e musica che possano coinvolgere le persone, possibilmente quelle di tutta Italia. Un percorso che ha aiutato i concorrenti a conoscersi meglio e a maturare personalmente e artisticamente, un modo per cercare la propria identità.