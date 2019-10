X-Factor 13, parla Mariam Rouass, la prima eliminata

X-Factor 13: uno scatto dalla prima puntata

X-Factor 13 è appena entrato nella sua fase live, dal 24 Ottobre su Sky Uno dopo le puntate dedicate alla lunga fase di selezione, e già ha una prima eliminata tra i dodici concorrenti divisi nelle quattro squadra. Si tratta di Mariam Rouass, una delle Under Donne guidate da Sfera Ebbasta, uno dei nuovi giudici di questa edizione. Mariam ha avuto un compito ingrato, quello di inaugurare il primo live dello show di Sky cantando Juice di Lizzo, un brano recente che non è riuscito a conquistare il pubblico mandandola al ballottaggio insieme a Giordana Petralia, salvata dal giudice aggiunto Mika, e Enrico Di Lauro della squadra degli Under Uomini di Malika Ayane. Proprio contro quest'ultimo si è svolto l'ultimo scontro, deciso dal pubblico a casa tramite Tilt.

Chi è Mariam Rouass?

"Devo essere sincera, ho dormito pochissimo perché stavo già programmando cosa fare lunedì." Con queste parole ci si presenta Mariam, dimostrando una dedizione e caparbietà che le fa onore a poche ore dall'eliminazione. D'altra parte era stato chiaro dalle prime esibizioni alle Audition, ai Bootcamp e gli Home Visit di X-Factor 2019, quando si era messa alla prova con brani recenti come Gioventù bruciata di Mahmood o Chiccherie di Madame conquistando il proprio giudice. Diciottenne, nata in Italia da una famiglia marocchina composta anche da tre fratelli, due dei quali vivono all'estero, Mariam ha studiato per fare la parrucchiera come piano B in caso non fosse riuscita a sfondare nel mondo della musica.

Infatti ha espresso sin dalla prima apparizione un certo conflitto con i genitori e in particolare con il padre, contrario alle sue velleità da cantante. Non ha ancora sentito nessuno fuori da X-Factor, perché "ho finito la ricarica del cellulare, è come se fossi ancora nel loft in questo momento". Quello del conflitto con il padre è però un argomento di cui si è stancata di parlare ancora: "ho condiviso una parte della mia storia ma deve finire qua" ha spiegato, "Ovviamente dopo che sono andata in onda mio padre mi ha anche vista e non ha più nulla da dire. Mi sono fatta rispettare ed è finita là."

La gara e l'eliminazione

"Non so neanche descrivere le prime sensazioni, perché in quel momento ero destabilizzata," ci ha detto ripensando all'eliminazione vissuta da poche ore, ma ha la forza d'animo di scherzarci su: "non pensavo di uscire, pensavo che sarei uscita alla seconda puntata!" Ha condiviso con Sfera la scelta del brano, perché eravamo entrambi convinti che fosse la scelta giusta per l'apertura, ma non ne sembra più così convinta ora: "alla gente piace di più la ballata, che mette in evidenza la voce. Meno divertimento e più emozioni!" Non ha avuto modo di commentare l'accaduto con Sfera, perché "mi hanno rapita e portata via" e dal suo giudice ha ricevuto un messaggio quando era già in hotel, al quale ha risposto solo la mattina seguente. "Mi ha detto che il pubblico non ha capito che ho delle potenzialità da cantante e mi ha incoraggiata a non mollare."

L'esperienza a X-Factor 13

Insieme abbiamo commentato anche l'esperienza di X-Factor 13 nel suo insieme. "Sfera è stato molto amichevole, è una persona fantastica con cui puoi trovarti facilmente a tuo agio. Lavorare con lui è una figata assurda, perché sa farti tornare quella sicurezza di cui hai bisogno. Lo ha fatto con tutte noi Under Donne e l'ho apprezzato dal primo momento fino all'ultimo." Ma abbiamo voluto chiederle anche le prime sensazioni provate sul palco immenso del nuovo X-Factor Dome: "penso che abbiano messo delle clip delle mie reazioni in X-Factor Daily" ci dice ridendo, "come dice Luca quel palco o lo mangi o ti mangia! È una cosa di cui non potete neanche avere idea!" Bisogna renderlo casa propria, insomma, per non lasciarsi annientare e le sarebbe piaciuto continuare l'avventura per mettersi alla prova con altri brani a cui teneva, dal cavallo di battaglia eseguito anche ieri a qualcosa di Mara Sattei. Intanto tra i colleghi di questa edizione considera molto forti Davide e Lorenzo, "due cantanti pazzeschi che meritano di andare avanti". Avrà ragione?