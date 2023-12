TNA Wrestling, Chris Bey: 'Il 2024 sarà il nostro anno. Un tour in Italia? Mai dire mai'

Abbiamo intervistato, in esclusiva per l'Italia, la stella internazionale della TNA (Total Nonstop Action) Chris Bey, in vista del PPV Hard to Kill. Ecco cosa ci ha raccontato.

Sin dal suo esordio nel 2002, la TNA si è affermata come una delle più grandi compagnie di wrestling a livello mainstream, seguita in tutto il mondo (Italia compresa). A partire da gennaio il brand TNA Wrestling tornerà in auge: una manovra strategica apprezzata dagli "hardcore fan" che non hanno mai smesso di supportare la compagnia sin dagli albori. Di questo, e molto altro, abbiamo parlato con Chris Bey, 2 volte World Tag Team Champion assieme a Ace Austin.

Il futuro della TNA è un ritorno al passato

Il 2023 sta per giungere al termine. Cosa ha rappresentato per te nel mondo del wrestling?

Senza dubbio il mio anno migliore nel mondo del wrestling. Sono diventato un 2 volte Impact World Tag Team Champion assieme a Ace Austin, abbiamo vinto titoli in diverse federazioni indipendenti e abbiamo girato il mondo assieme: Australia, UK, Canada, siamo tornati dal Giappone. Un anno eccezionale e lo stiamo chiudendo con l'annuncio del ritorno di TNA Wrestling nel 2024. E dobbiamo fare in modo che il nuovo anno possa essere ancora più strepitoso.

Cosa ne pensi di questo rebranding, di questo ritorno alle origini? TNA Wrestling era un brand già noto e apprezzato dai fan italiani

Penso sia una mossa fantastica che possa ripescare l'attenzione anche dei fan nostaligici del passato. Come hai appena detto tu, tutti conoscono il brand TNA e non appena abbiamo messo in vendita le magliette con la scritta "TNA, we're back" sono andate a ruba. Si tratta di una direzione giusta per la compagnia per iniziare al meglio il 2024. E non vedo l'ora che arrivi il 13 gennaio per Hard to Kill, PPV in diretta da Las Vegas. Affrettatevi a prendere i biglietti, perchè puntiamo al sold out.

Il brand TNA ha dato vita a momenti storici negli ultimi 20 anni e più. Puoi dircene uno che ti sia rimasto in mente, e perchè?

Ci sono stati talmente tanti momenti memorabili che sarebbe impossibile ricordarli tutti. Per me il più bello rimane quello in cui AJ Styles vinse il TNA World Heavyweight Championship nel 2009. Ricordo ancora di Sting che si lancia fuori dal ring e AJ Styles che esegue la 450 Splash su Kurt Angle, vincendo il titolo. E poi tutti i fan che corrono ad abbracciarlo all'interno del ring. Per me è stato il giusto coronamento di un uomo che è stato davvero Mr. TNA. Ma non posso non citare la camminata di Elix Skipper sulla gabbia, un momento rimasto indelebile nella mente dei fan, e nella storia del wrestling.

Hai soltanto 27 anni, ma il tuo contributo nel mondo del wrestling è stato grandioso. New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor e ovviamente TNA. Obiettivi per il 2024?

Sono da sempre stato un fan della TNA. Da piccolo facevo gli unboxing del merchandise vedendo i video del mitico Don West. Ovviamente il mio piano è mantenere i titoli Tag Team il più a lungo possibile, ma l'obiettivo principale rimane uno solo: diventare il TNA World Heavyweight Champion e guidare la nuova generazione di atleti. E in questo modo potrei essere finalmente un Triple Crown Champion, vedremo!

La TNA è reduce da un grande tour in UK, ci sono piani per un'espansione in Europa? E magari un possibile tour in Italia, chi lo sa?

Assolutamente! Con il ritorno alle origini, il brand TNA continuerà a espandersi e girare in più Paesi possibili. E un tour in Italia sarebbe sensazionale, e lo dico anche perchè da atleta mi piacerebbe tantissimo esibirmi da voi. Ovviamente dipende tutto dalla nostra schedule, vogliamo avere il maggior supporto possibile da parte dei fan italiani e fare in modo che i pezzi del puzzle siano incastrati alla perfezione.

In Italia ci sono numerose federazioni di wrestling. Che consiglio daresti ai wrestler attualmente in circolazione o a chi voglia affacciarsi per la prima volta a questo mondo?

Siate voi stessi e imparate il più possibile, assorbite consigli e lezioni come una spugna. Ma siate originali in quel che fate. Va bene emulare i vostri idoli, ma non copiateli. Siate autentici, è una qualità che nel wrestling ripaga molto. E soprattutto siate umili e gentili con gli altri.

In chiusura, Chris, ultimo messaggio che vuoi lanciare ai fan italiani?

Continuate a seguirci e supportare in massa il brand TNA. Io e Ace Austin siamo pronti a guidare la nuova era della compagnia, a partire da Hard to Kill, con i titoli di coppia ancora alla vita. E tenete attive le notifiche sui vostri social: non vorrete mica perdervi lo scoop quando annunceremo un tour in Italia, vero? Incrociamo le dita.

Dove vedere gli episodi di IMPACT Wrestling in Italia

Le puntate settimanali della TNA sono disponibili sulla piattaforma DAZN. In questi giorni è stata anche annunciata una partnership con Endeavor per gestire e distribuire, a partire dal 5 gennaio, gli abbonamenti al servizio TNA+.