Le 20 serie tv con più episodi: quali sono le produzioni più longeve della storia

Doctor Who: Bernard Cribbins e David Tennant nello speciale The End of Time

Quali sono le serie tv con più episodi e gli show più longevi di sempre? Se ve lo siete sempre chiesti, stiamo per soddisfare la vostra curiosità. Ogni anno escono tantissime nuove serie televisive, più o meno apprezzate dal pubblico: dalle serie storiche, a quelle animate, dalle sitcom ai serial tratti da romanzi o fumetti. Nel mondo seriale ce n'è davvero per tutti i gusti!

Ma in questo panorama così sconfinato, ci sono delle produzioni che hanno davvero fatto la storia, ottenendo un successo smisurato anche dopo decenni di programmazione. Scopriamo, allora, quali sono le serie televisive più durature di sempre con la nostra classifica delle 20 serie tv con più episodi nella storia (fino ad oggi).

20. Distretto di Polizia - 282 episodi

Una scena di gruppo di Distretto di Polizia 8

Apriamo la nostra classifica delle serie tv con più episodi trovando, in ventesima posizione, una produzione italiana: Distretto di Polizia. La serie, andata in onda per 11 stagioni dal 2000 al 2012, segue le operazioni del Decimo Distretto di Polizia di Roma e del suo nuovo commissario, Giovanna Scalise.

19. Wagon Train - Carovane verso il West - 284 episodi

Wagon Train - Carovane verso il west: Robert Horton in una scena

Facciamo un salto indietro di quasi sessant'anni con la serie tv Western Wagon Train - Carovane verso il West. 282 episodi suddivisi in 8 stagioni per questa produzione statunitense andata in onda dal 1957 al 1965 e che narra il viaggio di una carovana dal Missouri alla California.

19. Hawaii Squadra Cinque Zero - 284 episodi

Hawaii Squadra Cinque Zero

A pari merito, in diciannovesima posizione, troviamo la serie tv poliziesca statunitense Hawaii Squadra Cinque Zero, prodotta per 12 stagioni, dal 1968 al 1980. È stata, fino al 2002, la serie tv di genere poliziesco più longeva della storia, per poi venir superata da...lo scoprirete alla quinta posizione della nostra classifica.

18. The George Burns and Gracie Allen Show - 291 episodi

George Burns e Gracie Allen Show: i due protagonisti

Andata in onda per 8 stagioni dal 1950 al 1958, The George Burns and Gracie Allen Show è una sitcom statunitense con protagonisti i comici George Burns e Gracie Allen nei panni di loro stessi, alle prese con problemi coniugali e lavorativi.

La signora in giallo: perché non si può smettere di amare Jessica Fletcher

17. South Park - 296 episodi

Una scena dell'episodio Pandemic di South Park

Prima serie animata della classifica, South Park è un cartone satirico realizzato prima con la tecnica della stop motion e, in seguito, con l'animazione digitale. La serie, ancora in corso dal 1997, è composta da 22 stagioni che seguono le avventure di quattro bambini della scuola elementare della cittadina immaginaria di South Park: Stan, Kyle, Eric e Kenny.

16. Beverly Hills 90210 - 304 episodi

Il cast della serie in una foto promozionale della prima stagione di Beverly Hills, 90210

In sedicesima posizione troviamo una delle serie tv statunitensi più amate di sempre: Beverly Hills 90210. La serie, la prima ad aver affrontato temi quali droga, alcolismo e sessualità nell'universo adolescenziale, è andata in onda per 304 episodi (di cui 11 speciali) e 10 stagioni dal 1990 al 2000 affermandosi come una delle serie che hanno identificato (e nelle quali si sono identificati) i ragazzi degli anni '90.

Le 15 migliori serie TV della nostra (e vostra) adolescenza

15. E.R. - Medici in prima linea - 331 episodi

John Stamos e Linda Cardellini in una scena dell'episodio 'Haunted' della serie tv ER - Medici in prima linea

Seguitissima serie tv di genere medico, E.R. - Medici in prima linea è ambientata nel pronto soccorso del County General Hospital, il policlinico universitario di Chicago. La serie, andata in onda dal 1994 al 2009, è composta da 15 stagioni e 331 episodi ed è stata il trampolino di lancio per attori come George Clooney e Julianna Margulies.

E.R. Medici in prima linea: i 10 episodi più belli

14. CSI - Scena del crimine - 335 episodi

Robert David Hall insieme a William Petersen nell'episodio 'Art Imitates Life' della serie tv C.S.I.

CSI - Scena del crimine è una serie tv statunitense di genere thriller e poliziesco, trasmessa dal 2000 al 2015 per 15 stagioni e 335 episodi.

La serie segue le indagini della squadra notturna della polizia scientifica di Las Vegas.

13. Make Room for Daddy - 343 episodi

I personaggi di Make Room for Daddy

Andata in onda dal 1953 al 1964, Make Room for Daddy ripropone il classico schema di successo delle sitcom statunitensi dell'epoca: un attore di successo, in questo caso Danny Thomas, compare sullo schermo con la propria famiglia televisiva e affronta tutti i problemi tipici della vita quotidiana.

12. California - 344 episodi

California, i protagonisti della serie

Spin-off della serie televisiva che troverete nel prossimo gradino della classifica, California racconta le vite di quattro coppie che risiedono in un sobborgo della costa californiana. La serie, andata in onda dal 1979 al 1993, è composta da 14 stagioni e 344 episodi.

11. Dallas - 357 episodi

Larry Hagman in Dallas

Serie tv drammatica statunitense prodotta dal 1978 al 1991, Dallas detiene il record americano della distribuzione a livello mondiale, con 90 nazioni e 67 lingue. La serie, formata da 357 episodi suddivisi in 14 stagioni, si concentra sulla figura di John Ross "J.R." Ewing Jr., petroliere texano senza scrupoli.

10. NCIS - Unità Anticrimine - 378 episodi

Jonathan LaPaglia insieme a Liza Lapira e Jonathan Mangum nella sesta stagione di NCIS, episodio: Last man standing

A metà della nostra classifica delle serie tv con più stagioni troviamo NCIS - Unità anticrimine, serie poliziesca statunitense che ha come tema principale le indagini della squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service. Andata in onda per la prima volta nel 2003 e attualmente in corso, la serie si compone di 16 stagioni e 378 episodi.

9. Io e i miei tre figli - 380 episodi

Io e i miei tre figli: una scena del telefilm

Serie statunitense di 12 stagioni prodotta dal 1960 al 1972, Io e i miei tre figli segue le vicende quotidiane del vedovo Steven Douglas, ingegnere aeronautico di successo, alle prese con la crescita dei figli. La serie è solo seconda in longevità tra le sitcom americane di genere familiare. La prima la trovate alla settima posizione in classifica.

8. Bonanza - 431 episodi

Bonanza

Serie televisiva statunitense di genere western, Bonanza è andata in onda dal 1959 al 1973, per 14 stagioni e 431 episodi. La serie, che narra le vicissitudini della famiglia Cartwright, proprietaria del ranch di Ponderosa, è la prima del genere trasmessa a colori.

7. The Adventures of Ozzie and Harriet - 435 episodi

The Adventures of Ozzie and Harriet

Nata dal successo dell'omonima serie radiofonica, The Adventures of Ozzie and Harriet è stata ideata dagli stessi protagonisti Ozzie e Harriet Nelson (attori e cantanti) insieme ai due figli. La serie è stata trasmessa in televisione dal 1952 al 1966 per 14 stagioni.

6. Death Valley Days - 452 episodi

Death Valley Days, una scena del telefilm

Serie tv di tipo ontologico, formata, cioè, da singoli episodi indipendenti di genere western, Death Valley Days è andata in onda per 18 stagioni, dal 1952 al 1970. La serie, ispirata all'omonima produzione radiofonica del 1945, vede la partecipazione di diversi attori, sia cinematografici che televisivi.

5. Law & Order - I due volti della giustizia - 456 episodi

Law & Order: Sam Waterston, Linus Roache ed Alana De La Garza nell'episodio Dignity

Una delle serie poliziesche più popolari, seguite e longeve della televisione americana, Law and Order è stata trasmessa dal 1990 al 2010 per 20 stagioni e 456 episodi. Ogni singolo episodio si divide tra la risoluzione di un caso di omicidio e il suo processo, in tribunale.

Il successo della Law and Order, ha fatto sì che nel corso degli anni fossero realizzati ben cinque spin-off: Unità vittime speciali, incentrata su violenze di genere, Criminal Intent, Il verdetto, Conviction e Law & Order: LA. Nel 2015 si era parlato di realizzare addirittura un docu-reality, idea che è stata concretizzata due anni dopo.

4. Lassie - 588 episodi

Lassie e la sua famiglia

Chi non conosce la mitica cagnolina Lassie, protagonista dell'omonima serie televisiva statunitense prodotta per 19 stagioni, dal 1954 al 1973? Lassie segue le avventure di una coraggiosa cagnolina collie (pur essendo stata interpretata da sei collie maschi) che, passando da un padrone all'altro, si adopera a salvare uomini e animali.

3. Gunsmoke - 635 episodi

Gunsmoke, una scena della serie tv, una delle più longeve

Saliamo sul terzo gradino del podio con Gunsmoke, la serie tv statunitense più longeva di sempre, superata, solo nel 2018, dalla serie tv che occupa la seconda posizione. Andata in onda dal 1955 al 1975 e suddivisa in 20 stagioni, Gunsmoke è ambientata nel lontano West nel 1873 e vede protagonista lo sceriffo di Dodge City, Matt Dillon.

2. I Simpsons - 662 episodi

I Simpson : una scena di Viva Ned Flanders ( Stagione 10)

Medaglia d'argento per le divertenti avventure della famiglia più sballata d'America: I Simpsons. La serie animata di stampo umoristico in onda dal 1987, ha raggiunto i 662 episodi, diventando, così, la serie con il maggior numero di puntate trasmessa negli Stati Uniti.

1. Doctor Who - 697 episodi

Doctor Who: il sesto Dottore Colin Baker

Siamo finalmente arrivati al gradino più alto di questa nostra classifica delle 20 serie tv con più episodi di sempre. Prima classificata è Doctor Who, serie televisiva britannica di fantascienza trasmessa dal 1963 al 1989 che ha come tema principale i viaggi nel tempo. Dal 2005 va in onda la nuova serie dello show che conta, al momento, già 155 episodi. Un vero record!