Horror, thriller, biopic e film per tutta la famiglia: ecco il listino Notorious per il 2021

Il secondo semestre del 2021 si preannuncia ricco di novità e di sorprese grazie al listino Notorious: brividi estivi grazie all'horror La casa in fondo al lago e un autunno in cui troveremo titoli per tutti i gusti, dai film per famiglie ai crime, dalle produzioni nostrane ai documentari e biopic. Ecco i film che ci accompagneranno nei prossimi mesi del 2021 grazie a Notorious.

Dall'horror al thriller

Locandina di La casa in fondo al lago

Cominciamo con un horror che promette brividi e salti sulla poltrona: La casa in fondo al lago, diretto da Julien Maury e Alexandre Bustillo. La storia è quella di una coppia di giovani youtuber specializzati in video di esplorazione subacquea: durante un'immersione in un remoto lago francese scopriranno una casa sommersa perfettamente conservata. Ad aspettarli al suo interno troveranno, però, i loro peggiori incubi. Il film sarà disponibile al cinema ad agosto.

Eric Bana in Chi è senza peccato - The Dry

Emozioni forti anche in Chi è senza peccato - The Dry, diretto da Robert Connolly e con Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell come parte del cast. Adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo del 2016 Chi è senza peccato, scritto da Jane Harper, questo film mette in scena un giallo coinvolgente ed assolutamente mozzafiato. In arrivo in sala ad ottobre.

I film per i più piccoli

Il giro del mondo in 80 giorni, una scena

Per quanto riguarda il pubblico dei più giovani il listino Notorious ha in serbo due titoli davvero interessanti e divertenti: Il giro del mondo in 80 giorni e Lo schiaccianoci e il flauto magico. Il primo, diretto da Samuel Tourneux, segue le incredibili avventure della scimmietta Passepartout, che insieme all'esploratore (e truffatore) Phileas Frog cercherà di stabilire un nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Anche questo film arriverà al cinema ad ottobre. Lo schiaccianoci e il flauto magico, invece, racconta la dolcissima storia della piccola Marie che, insieme al principe George tramutato in uno schiaccianoci, cercherà di salvare il mondo dal popolo dei topi. Questo film, che è diretto da Thomas Gilou arriverà in sala a gennaio.

I film italiani di Notorious

Passiamo alle produzioni nostrane con Sulla giostra, di Giorgia Cecere, un film che racconta la storia di due donne molto diverse che si rincontrano dopo anni e che dovranno imparare a fare i conti con il carattere l'una dell'altra. Nella splendida cornice del Salento prende vita una storia tutta al femminile, una commedia dai toni leggeri ma che tratta temi importanti. Nel cast Claudia Gerini, Lucia Sardo, e Alessio Vassallo. In arrivo al cinema a settembre. Due fantasmi di troppo, diretto da Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, è invece la storia della grande amicizia tra Nunzio e Paolo che per guadagnare qualche soldo in più si imbarcheranno in un folle business nei panni di due medium improvvisati. Peccato, però, che dopo aver truffato numerose persone si imbatteranno in due veri fantasmi. Nel cast, oltre a Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, anche Enrica Guidi, Carlotta Rondana, Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Due fantasmi di troppo sarà disponibile in sala a ottobre.

Documentari e biopic

Terminiamo questa panoramica del listino Notorious con un documentario internazionale, Isolation, in cui 5 registi (tra cui il nostro Michele Placido) raccontano l'esperienza della pandemia, e con un biopic, Il colore della libertà. In questo film diretto da Barry Alexander Brown e tratto dall'autobiografia di Bob Zellner, Son of the South, seguiremo la storia di un giovane dell'Alabama (e nipote di un membro del Ku Klux Klan) che entra a far parte del movimento dei diritti umani e civili nel 1961. Nel cast Lucy Hale, Brian Dennehy, Lucas Till, Cedric the Entertainer. Il primo arriverà in sala ad ottobre in un'uscita evento, il secondo, invece, a novembre.

