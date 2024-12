Le migliori pubblicità di Natale

Cat Power che canta Have Yourself a Merry Little Christmas per lo spot Apple, i tir della Coca-Cola e il morso di Pozzetto: gli advertising natalizi più belli ed emozionanti degli ultimi trent'anni.

Se il Natale è la festa per eccellenza, potremmo anche dire che il Natale è, anche, l'emblema del consumismo. Regali, regalini, sconti e code ai megastore: tutti in fila per il pacchetto dell'ultimo minuto. Ogni anno, puntualmente, e iniziando con il black friday, le aziende iniziano a martellare attraverso quegli spot che si accalcano in tv e sui social. Del resto, fin dall'intuizione di Coca-Cola, le Christmas Holiday sono il momento migliore per sfornare la più efficace della pubblicità, capace di incuriosire, stupire, convincere e, perché no, anche emozionare.

Macaulay Culkin nello spot di Google

Perché una buona pubblicità, come sostiene Don Draper in Mad Men, deve parlare al cuore, e non al portafoglio. Dunque, in questo Natale 2024, segnato dal commovente Il bambino e l'Amico polpo, corto Disney firmato da Taika Waititi che sostiene il partner charity con Make-A-Wish, andiamo a rivedere quelle che sono, per noi, alcune delle migliori pubblicità natalizie.

Apple (2013)

Un frame dello spot Apple

Per noi, il miglior spot natalizio di sempre. A produrlo la Apple (grande tradizione di pubblicità di Natale) che, in un anno di transizione, e di avvicinamento all'uso smodato della tecnologia e dei social, immaginava una famiglia riunita per le Feste, nel quale un ragazzo restava in disparte con il suo iPhone.

Alla fine scopriamo che stava invece filmando di nascosto i suoi famigliari, per realizzare un montaggio da proiettare il giorno di Natale. Ad impreziosire il tutto, la splendida Cat Power che canta la sua versione, intima e dolce, di Have Yourself a Merry Little Christmas.

Panettone Motta (1996-1998)

Il mitico Pozzetto

"Il Natale quando arriva arriva". Se gli anni Novanta sono stati i migliori di tutti, non possiamo non citare lo spot Motta con protagonista il mitico Renato Pozzetto. Emblema milanese, Pozzetto ha preso parte a diverse pubblicità, entrate nell'immaginario collettivo per il suo leggendario morso alla fetta di pandoro e/o panettone. Rivisti oggi, quegli spot, aumentano la nostalgia. Come quello del 1996, quando spuntava pure Danilo Bertazzi alias Tonio Cartonio.

John Lewis (2013)

Sulle note di Lily Allen che canta Somewhere Only We Know, uno spot di Natale che diventa gioiello animato. Protagonista un orso bruno che, grazie ad una lepre, riuscirà finalmente a vivere la magia del Natale.

La catena di negozi britannica, da sempre molto attiva con i Xmas spot, ispirandosi alla Disney, ha realizzato il corto sfruttando un budget di quasi otto milioni, segnando nel 2013 un record di visualizzazioni.

Marks & Spencer (2017)

Paddington natalizio

Con Paddington difficilmente si sbaglia, e allora ecco che la M&S ha sfruttato nel 2017 l'uscita al cinema del primo capitolo live action basato sull'iconico orsetto, ideando una storia alternativa che lo vede protagonista come assistente di Babbo Natale. Inutile dire che la sua inconfondibile dolcezza unita alla tipica sbadataggine hanno reso la pubblicità particolarmente efficace.

Nutella (2020)

Con la schitarrata di Roger Hodgson che intona Give a Little Bit, nell'anno del Covid la Nutella tira fuori un gioiello di immediatezza narrativa e visiva: il piccolo della famiglia regala dei vasetti vuoti della mitica crema alla nocciola alla propria famiglia, contenenti degli emozionanti auguri. Trenta secondi di assoluto impatto che solcano il miglior concetto di spot: mostrare la marca, senza farla vedere.

Lidl (2023)

Montagne di fazzoletti per lo spot di Lidl. La catena di supermercati, nel 2023, ha sformato uno dei suoi tipici spot per la campagna Magico Natale.

Al centro un tenero procione che, recuperando il peluche perso di un bambino, riesce a riconsegnarlo al proprietario, passando una Vigilia insieme al cane di famiglia. Pochi elementi, tanta emozione. Del resto, a Natale l'importante è stare insieme.

Google (2018)

Colpo di genio per Google che nel 2018 ha tirato fuori dalla memoria pop Macaulay Culkin, facendolo diventare nuovamente Kevin nella pubblicità su Google Assistant. Grazie all'assistente virtuale, infatti, Kevin riesce a superare le sfide che lo avevano visto protagonista nel cult Mamma, ho perso l'aereo. A modo suo, una sorta di sequel a tutti gli effetti.

Edeka (2015)

Lo spot che ha segnato il 2015. Il senso del Natale e della famiglia secondo Edeka, catena di supermercati tedeschi. Un uomo molto anziano riceve la brutta notizia che nessuno dei suoi impegnati figli può tornare a casa per Natale.

Da solo, con il suo cane, escogita un piano: comunicare la sua finta dipartita. Accorsi per il funerale, i figli troveranno invece l'uomo ad aspettarli. Commovente, ma anche molto amaro.

Coca-Cola (1995)

Il tir di Coca-Cola

"Natale sta arrivando, arriva Coca-Cola!", quel jingle che di fatto apriva la stagione delle feste, colorate dal rosso della bibita gassata più famosa del mondo. Tra le tantissime pubblicità della Coke abbiamo scelto quella con i tir illuminati e lucenti, proprio nell'anno in cui l'azienda ha realizzato un remake citando alcuni dei suoi advertising più celebri (sì, ci sono anche gli orsetti polari). Peccato solo che lo spot 2024 sia stato generato tramite AI, aizzando le puntuali polemiche del caso.