Masterchef Italia 9: intervista ad Antonio Lorenzon, vincitore della nona edizione del programma

La vittoria di Antonio a Masterchef 9

Masterchef Italia 9 ha finalmente dichiarato il suo vincitore. È Antonio Lorenzon, l'art director di Bassano del Grappa, a conquistare la finale, presentando un menù dedicato ai ricordi della sua infanzia, ma anche il cuore del suo compagno, a cui ha chiesto di sposarlo subito dopo la vittoria. Menù dai gusti semplici ma al tempo stesso ricercati, dagli ingredienti familiari ma ricco di tecnica e di rivisitazioni: a colpire i tre giudici è stata l'umiltà di Antonio, la sua onestà e la capacità di migliorarsi e mettere in pratica in cucina tutti gli insegnamenti collezionati durante il suo percorso a Masterchef.

Durante l'ultima puntata, andata in onda come sempre su Sky Uno, Antonio è stato giudicato il più bravo durante l'Invention Test sui piatti dello Chef stellato Paolo Casagrande, prova in cui è stato eliminato Davide, e a superare poi due tra le concorrenti più agguerrite, Maria Teresa e Marisa, nella preparazione del menù personale. Grazie alla vittoria a Masterchef 9 Antonio cercherà in futuro di realizzare il suo sogno, aprire un table d'hôte in Costa Azzurra insieme al futuro marito, in cui lui si occuperà della cucina e di tutto ciò che richiede creatività, da sempre il suo campo.

Matrimonio e progetti futuri

Cominciamo questa intervista parlando proprio di questo suo progetto e di tutto ciò che il futuro gli riserva: "Io e il mio fidanzato realizzeremo senza dubbio questo nostro sogno. È un progetto ben preciso ma che per un breve periodo abbiamo accantonato perché vorremmo prima realizzare qualcosa in Italia, vogliamo prima fare qualcosa nel nostro Paese. Adesso stiamo infatti per aprire piccolo hotel in centro storico a Bassano del Grappa, è un'idea nata ancora prima della partecipazione a Masterchef. Poi in futuro vedremo, ancora non lo so, sento che nel mondo della cucina mi si sono aperte molte strade, anche a Bassano, e vorrei restare in questo ambito ovviamente."

Un momento della finale di Masterchef 9

Poi gli chiediamo subito di quello che è stato il momento più emozionante di questa edizione: la proposta al compagno Daniel. "Non era assolutamente organizzata, nessuno lo avrebbe mai immaginato. Si mi ero organizzato io, avevo l'anello in tasca e me lo sono tenuto per tutto la finale. Lo avrei fatto comunque, non so se lì o subito dopo ma sono sicuro che lo avrei fatto. Ho visto la gente commuoversi per la vittoria, erano tutti felici per me, e allora mi sono sentito quasi in famiglia, per questo ho deciso di farlo subito."

Allora domandiamo se ha già scelto una data per il grande evento: "Non so ancora esattamente quando ci sposeremo, voglio godermelo il mio matrimonio, deve essere bello e io devo essere sereno, mi voglio divertire, voglio arrivare al mio matrimonio tranquillo. Farò una grande festa. Il mio non sarà un matrimonio romantico, voglio una super festa."

Il rapporto con gli altri concorrenti

Parlando della sua partecipazione alla finale e della sua vittoria ci sorge spontaneo domandare ad Antonio chi avrebbe secondo lui meritato di salire sul podio a parte sé stesso: "Avrei voluto molti dei miei compagni: Davide, Nicolò, Marisa, ma anche Maria Teresa, che è molto brava. Lasciando stare i caratteri, per quanto riguarda le capacità c'erano parecchie persone che lo meritavano. Luciano per esempio, è sempre stato veramente in gamba. L'unico che non avrei visto forse ero io." - ci dice ridendo - "C'è stato un momento però in cui ho pensato di non farcela: quando ho visto il piatto di Casagrande, quel pesciolino minuscolo con cinquanta ingredienti. Non sapevo da dove cominciare!"

Le tensioni tra Maria Teresa e Davide hanno segnato gli ultimi episodi di questa edizione, ma Antonio commenta ridimensionando la situazione: "Devo dire che le tensioni tra loro erano principalmente dovute alla situazione, nessuno di loro voleva essere in un certo modo. Si tratta però di una gara, soprattutto dopo tanto tempo la tensione è tale che ti porta a certi atteggiamenti. Secondo me in un'altra situazione potrebbero anche essere amici."

Il libro di ricette

Con la vittoria arriva anche la possibilità di scrivere un libro di ricette. Antonio ci racconta: "Il mio libro è dedicato al diverso, c'è anche questa parola nel titolo, è una parola con tantissime sfumature. E' qualcosa che ho voluto interpretare a modo mio, partendo dal colore, dai colori dell'arcobaleno: volevo creare menù basati su questi colori, tenendo in considerazione sapori e stagionalità." Antonio poi ci parla dei giudici, che ha trovato severi ma sempre estremamente corretti: "Sono stati dei grandi maestri. Anche i momenti in cui mi hanno rimproverato sono riuscito ad apprezzare, sono stati importanti per me. Il programma per me è stato pieno di alti e bassi che però ho vissuto positivamente. Non riesco a scegliere uno dei tre, tutti mi hanno aiutato in qualche modo, con ognuno di loro ho stretto un rapporto diverso."

Concludiamo l'intervista chiedendogli come ha fatto a mantenere il segreto della sua partecipazione a Masterchef ai suoi cari ed ai suoi amici. Dopo averci spiegato quanto è stato difficile, Antonio ci racconta della reazione di sua madre alla scoperta: "Lei ha scoperto che sono entrato a Masterchef durante una serata che avevo organizzato prima di Natale per scambiarci gli auguri. L'avevo organizzata molto in grande, e tutti si aspettavano che fosse per annunciare il mio matrimonio. Mia mamma era convinta che fosse per quello. Poi ha visto che ero entrato a Masterchef ed era sbalordita. Finito tutto mi guarda e mi fa: 'Ma ancora non ti sposi?'. Ne sono stato molto contento perché ho capito che era finalmente pronta, che era davvero il momento giusto per fare il grande passo."