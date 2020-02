Masterchef Italia 9: intervista ai concorrenti eliminati Francesca e Luciano

Francesca durante il decimo episodio di Masterchef 9

A Masterchef Italia 9, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche visibile su Sky On Demand e in streaming su Now TV), la finale è sempre più vicina, dopo quella di ieri, infatti, mancano solo due puntate perché termini questa nona edizione del programma. Le ultime prove, tra le più difficili affrontate dai concorrenti fino ad ora, hanno portato all'eliminazione di due tra i concorrenti più amati, Francesca Moi, che è sempre stata tra le favorite per la vittoria, e Luciano Di Marco, aspirante chef siciliano che ha avuto la peggio in un difficilissimo Skill Test. Tanto Francesca come Luciano si sono fatti sopraffare dalle loro emozioni e, non riuscendo a reggere la tensione delle prove, non sono riusciti a dare il meglio e hanno dovuto abbandonare il programma. I concorrenti rimasti sono solo cinque e, ad un passo dalla finale, diventa sempre più difficile vederli togliersi il grembiule e rinunciare al proprio sogno di diventare un giorno chef professionisti.

Masterchef Italia 9: intervista ai concorrenti eliminati, Vincenzo e Giulia

Un'eliminazione inaspettata

Luciano durante il decimo episodio di Masterchef 9

Per questa intervista cominciamo proprio parlando dell'eliminazione: che cosa a portato due concorrenti come loro, tra i più bravi e da sempre tra i favoriti, a dover lasciare il programma? Francesca parla subito della sua emotività: "Nel mio caso le alte aspettative che gli altri avevano per me hanno influito negativamente sull'esito della mia gara, mi sentivo sempre di dover dimostrare di più, non mi ritenevo però all'altezza, e questo ha influenzato in qualche modo sul risultato delle mie prove, in particolare su quella per cui sono stata eliminata." " Per me invece sono stati tanti fattori, tra cui la lontananza dalla famiglia, che cominciava a farsi sentire davvero tanto. - ci racconta Luciano - La gara è molto difficile. Non mi aspettavo di fare un percorso del genere, di arrivare così avanti e sono felicissimo per quello che è trapelato, per come mi sono comportato e per i piatti che sono riuscito a preparare."

L'eliminazione di Francesca da Masterchef 9

Francesca poi ci spiega che si sente di aver comunque portato a termine un lungo percorso personale dentro il programma: "Quando sono entrata pensavo di non riuscire nemmeno a dire buongiorno ai giudici. La troppa emotività, come vi dicevo, è il mio più grande difetto. Credo però, in questo senso, di essere cresciuta e migliorata molto." Tornando sulla sua eliminazione ci dice: " Mi sono meritata di uscire perché nell'ultima prova ho cucinato davvero peggio degli altri. Ogni prova a Masterchef è a sé, non si sa mai chi può essere eliminato, sopratutto in queste fasi finali."

Progetti futuri e l'abbraccio con Cannavacciuolo

L'eliminazione di Luciano da Masterchef 9

Il saluto tra Luciano e Chef Cannavacciuolo è stato senza dubbio uno dei momenti più commoventi della scorsa puntata e l'ex-concorrente ci spiega di aver sempre avuto con lui un rapporto particolare: "Quando sono arrivato ai casting volevo dimostrargli che dentro di me c'era una grande voglia di riscatto, volevo fargli vedere quanto ero capace. Lui deve aver visto questa mia voglia di distinguermi e per questo mi ha preso sotto la sua ala. Nell'abbraccio finale c'è stato tutto, è stato un momento molto importante per me."

Un momento del decimo episodio di Masterchef 9

Siamo curiosi di sapere quali siano i progetti di questi bravissimi aspiranti chef ed entrambi ci assicurano che la cucina sarà certamente parte del loro futuro. "Io vedo il mio futuro in una cucina vera, voglio crescere, studiare, migliorare e mettermi sempre più in gioco. - racconta Francesca - _Il mio sogno è quello di aprire un agriturismo in Toscana con il mio ragazzo, adoro gli ingredienti di quella regione. Sogno un connubio fra Sardegna e Toscana, ho voglia di creare nuove contaminazioni." Luciano invece ci sottolinea nuovamente l'amore per la sua terra: "Voglio che il mio futuro sia in un ristorante dove potrò valorizzare al meglio i prodotti e le materie prime della mia Sicilia. Sono molto legato al mio territorio e la gara mi ha fatto capire che provengo da una terra bellissima e non vedo l'ora di cucinare i suoi ingredienti."

Masterchef Italia 9: intervista ad Annamaria, la concorrente eliminata della settima puntata

Concludiamo con la domanda di rito sui possibili vincitori ed entrambi ci rivelano la rosa dei loro preferiti. "Tra i concorrenti rimasti spererei nella vittoria di Nicolò, con cui avevo un bellissimo legame - afferma Luciano - ma forse anche Antonio e Davide. Sono tre cuochi davvero dotati." Anche Francesca non riesce a darci un solo nome: "Dal punto di vista della cucina mi trovo estremamente affine sia con Davide che con Nicolò, spero quindi in uno dei due."