MasterChef Italia 14, parlano gli eliminati di una serata all’insegna delle prove tecniche

Una serata partita senza troppi indugi quella di MasterChef Italia, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che porta in prima serata su Sky Uno (e in streaming su NOW) la passione per la cucina. A tenere sulle spine fin da subito i concorrenti lui, un habitué dello show ormai da anni: Iginio Massari, meglio conosciuto dai concorrenti delle scorse edizioni con il soprannome di "Iginio Massacri". La prima Golden Mistery Box, che ha regalato la possibilità di un'immunità, ha avuto come protagonista il panettone gastronomico, una preparazione che gli aspiranti chef hanno ottenuto direttamente da Massari e da sua figlia e che poi hanno dovuto farcire in maniera impeccabile seguendo regole ben precise.

Iginio e Debora Massari durante la prova di pasticceria

Migliore della prova e quindi meritevole di Golden Pin: Simone con un panettone dal taglio regolare e dalla farcitura saporita. Terrore vero è stato il successivo Invention Test di pasticceria durante il quale è stato richiesto un perfetto croquembouche. Ad uscire Pino, che si è arreso davanti ad una serie di preparazioni errate. La prova in esterna ha poi messo alla prova le due squadre, capitanate da Anna e Franco, con il testo, una pentola di ghisa adatta alla cottura alla brace tipica della Lunigiana. A vincere la brigata di Franco che così ha conquistato la balconata.

Parola d'ordine del successivo Pressure test è stata la rana: Rane di acqua dolce e Rana pescatrice, pesce di mare da sfilettare e cucinare alla perfezione. A dover togliere il grembiule di MasterChef Sara, tradita da una preparazione non riuscita nella presentazione e nella cottura.

Sara tradita dall'umana emotività

Sara durante l'eliminazione

Sara e Pino sono entrati in Masterclass in seconda battuta, sostituendo chi non aveva convinto i giudici dopo le prime prove e, proprio per questo, lottando ancor più con tutte le forze per rimanere in un gruppo di concorrenti già formato. " È stato un viaggio stupendo. Non mi aspettavo di arrivare in Masterclass: per quanto io possa sembrare sicura non credo molto in me stessa, mi faccio forza da sola e quindi per me è stato un percorso pieno di emozioni." Ha detto così Sara raccontando la sua esperienza e i suoi tentativi di mantenere un atteggiamento risoluto in ogni situazione, aggiungendo poi: "Se potessi tornare indietro proverei a usare più la testa: sono entrata con le parole dei Cannavacciuolo che mi diceva che sembravo un'intelligenza artificiale e che avevo una maschera. Ma nella prova con lo Chef Massari mi sono dimenticata di cuocere la crema e questo significa che anche io ho delle emozioni."

Sara saluta Cannavacciuolo

Sono proprio quelle emozioni, che Sara ha cercato di tenere a freno, a tradirla ma a mostrare quanto un programma come MasterChef, fatto di prove al cardiopalma e sapiente montaggio, poi riesca a mettere in luce anche i lati più umani dei suoi partecipanti. Abbiamo domandato a Sara se il montaggio non abbia messo in luce altri aspetti della sua esperienza, ad esempio per quanto riguarda il rapporto con gli altri concorrenti: "È un programma montato e no, non viene sempre mostrata la situazione reale dei fatti, giustamente, per questioni di tempo. Magari ci sono stati dei battibecchi ma non si è vista la loro conclusione. Per colpa di questo potremmo essere visti in modo non veritiero."

L'esperienza di Pino

Pino lascia la masterclass

Di diversa opinione è Pino che dell'esperienza e di ciò che si vede in tv parla così: "Definirei il tutto come la politica italiana: discutono ma poi vanno tutti d'accordo quando si spengono le luci, anche se le tensioni ci sono, è normale nel programma. Speriamo però di aver trasmesso positività al pubblico, non possiamo essere meccanici, l'attimo di screzio è normale, c'è anche in famiglia. Quello che esce fuori però è veritiero, io ho visto tante mie espressioni in cui mi sono riconosciuto."

Pino saluta i giudici di MasterChef

Una domanda inevitabile per Pino ha riguardato il suo rapporto con Reza, altro concorrente senior con il quale c'erano stati nel corso dello show diversi screzi, raccontati dallo stesso Reza nell'intervista dopo la sua uscita. A riguardo il concorrente di origini baresi ha detto:"Reza è una persona splendida e quando va male ci sentiamo una volta al giorno. Siamo i vecchietti del programma. È un uomo molto sensibile, una brava persona, che stimo. Ci siamo confrontati anche dopo lo show."