MasterChef Italia 14, parola agli eliminati dopo una serata all'insegna dell'amore (e delle tensioni)

Lo show culinario in onda tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, entra veramente nel vivo con una tripla eliminazione. Ecco cosa hanno detto i concorrenti eliminati sulla loro esperienza nel programma.

La nuova edizione di MasterChef Italia entra ancora più nel vivo grazie ad una serata all'insegna della tensione e di qualche scontro tra concorrenti. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, infatti, fa partire la seconda serata di masterclass con una Red Mistery Box che ha fatto penare non poco gli aspiranti chef: tra cuore di vitello, ciliegie cuore, cuori di palma, cuore di merluzzo e altri ingredienti a tema, gli aspiranti chef dovevano giocarsi il tutto per tutto per non finire al Pressure test insieme alle riserve Pino e Sara.

Pino e Sara, prima di entrare in masterclass

E dopo una prova al cardiopalma dove non sono stati ammessi errori ad essere accettato definitivamente nella classe è stato Pino, mentre a salutare la cucina di MasterChef è stata Ilaria, la giovane animatrice, tradita da un formaggio troppo invadente. Ma con un colpo di scena a prendere anche lei il grembiule bianco è stata Sara, rimasta davanti ai giudici insieme a Gaetano, secondo eliminato di questa serata.

L'esterna si è rivelata invece all'insegna dell'amore romantico: gli aspiranti chef, nella splendida cornice delle Terme di Boario hanno dovuto cucinare un menù, dalle forti vibes anni novanta, per celebrare le nozze d'oro di alcune coppie che hanno visto in quel luogo nascere la loro unione. E tra tagliolini paglia e fieno, anatra con patate duchessa e zuppa inglese, rigorosamente da porzionare davanti i commensali, le due squadre capitanate da Reza e Pino hanno vissuto diversi momenti di tensione, specialmente nella gestione dei ruoli.

Dopo un testa a testa suon di musica, ad andare al secondo Pressure Test è stata la squadra capitanata dal metodico Reza, alle prese nella prova finale con il piatto argentino per eccellenza: le empanadas. È stato proprio questo ultimo piatto a rivelarsi traditore per Laura, ultima eliminata della serata, per non aver saputo gestire al meglio la frittura.

Non potevamo quindi farci sfuggire l'occasione di fare quattro chiacchiere, proprio con i protagonisti uscenti della serata.

Nuova edizione, nuova esperienza

Un momento della serata

"È stata un'esperienza splendida, una delle tante fatte quest'anno. Certo, mi ha lasciato molta ansia ma mi è comunque servito portare all'estremo questo mio limite." Dice Ilaria, che alla domanda sulle differenze con gli anni passati dice: "Rispetto agli scorsi anni di diverso c'è stato il rapporto tra di noi" E a confermare questa alchimia tra i concorrenti è anche Laura: "Guardo MasterChef dalla prima edizione e sono capitata in quella con le persone più belle. Tralasciando Pino, con il quale non ho parlato, tutti gli altri li porto con me. Per me è stato come entrare in un altro universo, un'esperienza che ti fa crescere." Anche Gaetano si è dimostrato molto legato ai suoi compagni di avventura: "Quest'anno non c'è un gap generazionale troppo ampio. Reza e Linda sono ventenni in corpi da cinquantenni, quindi abbiamo avuto un'alchimia che mai secondo me si è creta negli scorsi anni."_

La cucina come luogo sicuro

L'uscita di Ilaria

Tutti e tre i concorrenti hanno ammesso di non voler fare della cucina il loro mestiere principale, pur mantenendo forte il legame personale ed emotivo con qualcosa legato strettamente anche ai ricordi. Ilaria ha definito la sua passione per la cucina come qualcosa di confortante: "Io sono appassionata di cucina, non ho mai pensato potesse essere il mio mondo, perché è la mia bolla di protezione e cucinare per tante persone mi mette a disagio, quindi vorrei continuare a fare quello per cui ho studiato" Aggiungendo poi in un momento di commozione: "Da piccola, dopo il divorzio dei miei genitori, cucinavo con mia nonna, la cucina ha un ruolo fondamentale ed è un atto d'amore nei miei confronti." Anche per Gaetano il futuro sembra essere legato più ai suoi studi attuali: "Credo la cucina sia più un love language, credo che un lavoro convenzionale nella ristorazione non sia nel mio futuro"

Cinema e cucina

Gaetano con lo chef Bruno Barbieri

Ovviamente non potevamo esimerci dal fare una domanda a tema cinematografico chiedendo ai concorrenti un titolo, di film o serie, che ben si adatta all'esperienza nello show. Ilaria non ha dubbi: "Potrei dire Squid Game, ci sono strategie e le eliminazioni...." Laura invece, sceglie un classico dell'animazione, ovvero Ratatouille: "Nel film il topolino ha insegnato al protagonista a cucinare guidandolo. A questa cosa credo anche io: mia sorella non cucina spesso ma quando suono fuori per lavoro lei magari vuole fare un piatto e quindi io la guido a distanza. Una cosa che mi viene riconosciuta è il saper trasmettere quello che provo e quello che so." La risposta più creativa, però, l'ha data Gaetano: "Nel programma mi hanno affibbiato il nome di Harry Potter, quindi dico "Harry potter e il calice della pernice."_