Masterchef Italia 10: intervista alle concorrenti eliminate Federica e Azzurra

Come ormai Masterchef Italia 10 ci ha abituato, anche la puntata di ieri, undicesima e penultima di questa edizione, è stata particolarmente emotiva e sofferta: ad un passo dalla finale dobbiamo dire addio a due delle concorrenti considerate tra le più preparate della Masterclass, Federica Di Lieto e Azzurra D'Arpa. Nella puntata di ieri, andata in onda come tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (e che è sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), Federica non è riuscita a superare l'Invention Test basato sui difficili ingredienti di Chef Canella, Azzura invece, dopo un'incredibile esterna al Ristorante di Enrico Bartolini a Milano, non ha dato il meglio di sé nel Pressure, ed è stata costretta a togliersi il grembiule e a rinunciare al suo sogno una puntata prima della fine.

Abbiamo raggiunto Federica ed Azzurra via Zoom, e la prima domanda che gli abbiamo fatto è stata proprio relativa all'eliminazione: cosa ha significato per loro lasciare la Masterclass alla vigilia della finale? "Mi sono rivista insieme a tutta la mia famiglia, sono state due puntate davvero emozionanti, abbiamo consumato pacchi interi di fazzoletti," ha confessato Azzurra, "avevo il mio menù già pronto per la finale, ma lo preparerò in un'altra occasione." Anche Federica ha ammesso di essersi emozionata nel rivedersi e nel rivivere l'eliminazione: "ma non mi sono intristita, essere consapevole di aver fatto quel percorso, di aver partecipato, è stato bellissimo."

Il menù della finale mancata

Parlando del menu pensato per la finale non potevamo non chiedere ad entrambe che cosa avrebbero cucinato nel caso fossero rimaste in gara: "Il mio menù sarebbe stato un racconto di me, dei miei viaggi: avevo pensato dei piatti che seguissero un percorso, dall'Asia fino ai Caraibi e al Sudamerica, un menù al 100% mio," ci ha raccontato Azzurra. Federica invece ha confessato che il suo menù si sarebbe intitolato Poliedros, per sottolineare così la poliedricità che la contraddistingue, "un richiamo a tutte le mie sfaccettature, avrei iniziato con un antipasto dolce e avrei finito con un dolce che richiama il tipico antipasto estivo: pane e pomodoro."

Che cosa sognano per il loro futuro due concorrenti così grintose e preparate? Restare nel mondo della cucina ovviamente. "Il mio sogno è quello di continuare a viaggiare, vorrei il mio food truck, girare per il mondo e poi forse stabilirmi a Londra," ci ha raccontato Azzurra. "La cucina è il mio futuro, un sogno più vicino che lontano" ha risposto invece Federica, "mi piacerebbe entrare nella cucina di un ristorante, far parte di una brigata. Poi ovviamente vorrei prima o poi aprire la mia attività."

Il momento migliore durante la gara

Tanto Azzurra come Federica hanno affermato che i loro punti di forza nella gara sono stati la passione per la cucina, la tenacia, la grinta e la voglia di mettersi in gioco e in discussione. "Per quando riguarda i punti deboli, ammetto di aver perso focus e concentrazione nel momento sbagliato" ci ha detto Azzurra. "Anche per me la lucidità ad un certo punto ha vacillato" ha confermato Federica, "tornando indietro avrei fatto un piatto diverso, ma i livelli di tensione, soprattutto a quel punto della gara, sono davvero altissimi."

Parlando del loro percorso in quale momento si sono sentite più fiere? "Per me è stato vincere con lo chef Jeremy Chan, nel piatto che ho preparato ho riunito tutta la conoscenza che la vita mi ha dato, primeggiare in quella sfida mi ha reso molto orgogliosa." ci ha detto Azzurra, "Sono stata fiera di me anche quando sbagliavo, nella vita non tutte le ciambelle riescono con il buco, ed è sbagliando che si impara." Federica, invece, ha ricordato le sfide a squadre: "Vincere insieme a tutti gli altri è stato un momento indimenticabile. Questo è quello che si prova in una cucina reale, conquistare la vittoria tutti insieme è qualcosa di incredibile."

Tempo libero e rapporto con i giudici

Una parte veramente importante dell'esperienza come concorrenti di Masterchef è anche tutto ciò che accade lontano dalle telecamere. Come passano i concorrenti il loro tempo libero? Studiando. "Si studia tantissimo a Masterchef, forse anche troppo, in quei mesi ho passato più tempo con padelle libri in mano che a fare qualsiasi altra cose" ci ha raccontato Azzurra, "finite le riprese si torna al residence e si comincia a studiare, tutto è una continua ricerca, provare sempre a usare tecniche nuove, ingredienti nuovi. Lo studio è fondamentale." "Nel tempo libero cucinavamo e mangiavamo, il godimento era scoprire cose nuove, che non pensavamo esistessero, a Masterchef ci si dedica anima e corpo alla cucina, diventa un po' come un'ossessione, ma un ossessione bella, che mantiene la mente viva, ci si confronta tanto, è bellissimo questo continuo scambio con gli altri concorrenti." ha aggiunto Federica.

Con quale dei giudici hanno legato di più? Entrambe hanno risposto che si sarebbero aspettate un feeling maggiore con Chef Locatelli, ma che a rubargli il cuore è stato invece Antonino Cannavacciuolo: "È un gigante buono, un uomo con occhi che parlano, basta un suo sguardo per capire che stai facendo bene o facendo male. Quando hanno fatto il mio nome per lasciare la classe ho visto che era commosso, il suo abbraccio mi ha trasmesso una carica indescrivibile," ci ha raccontato Azzurra. "Con Cannavacciuolo le parole sono superflue, ha grandi capacità empatiche, è una montagna buona che quando però ti deve bastonare lo sa fare benissimo, lui è quello che mi ha dato di più, ricordo parole bellissime ma anche parole molto dure, che però mi hanno spronato." Non potevamo che chiudere chiedendo alle due ex concorrenti chi vorrebbero vincesse questa decima edizione del programma: "Antonio!", hanno esclamato entrambe. Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata di Masterchef 10, l'attesissima finale.