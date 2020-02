Masterchef Italia 9: intervista ai concorrenti eliminati, Vincenzo e Giulia

L'eliminazione di Giulia da Masterchef 9

A Masterchef Italia 9, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche visibile su Sky On Demand e in streaming su Now TV), abbiamo superato la nona puntata, durante la quale abbiamo dovuto salutare due tra i concorrenti più amati: Vincenzo Trimarco, il sessantacinquenne di Salerno, e Giulia Busato, l'aspirante chef di Treviso. Le prove del cooking show Sky, prodotto da Endemol Shine Italy, si fanno di puntata in puntata più dure e, a portare i due concorrenti all'eliminazione, è stato per Vincenzo un Invention a base di pesce di lago, un ingrediente molto difficile da trattare, e, per Giulia, un Pressure ad altissima tensione in cui dovevano essere riprodotti i piatti dei famosi Chef Alfonso e Ernesto Iaccarino. Entrambi si sono fatti sopraffare dalla tensione e non sono riusciti ad evitare gli errori, per questo hanno dovuto abbandonare la cucina di Masterchef, mettendo così da parte il sogno di vincere il programma.

L'esperienza a Masterchef ed i momenti più belli

La nostra intervista, al termine della quale Vincenzo è dovuto scappare per portare la moglie in vacanza per San Valentino, si apre parlando dell'esperienza dei due concorrenti nel programma e dei momenti che più ricordano del loro percorso a Masterchef. Per Vincenzo il momento topico è stato il suo ingresso nella Masterclass, che, come ci dice, ha portato tutto il resto. " Poi c'è stata la prima vittoria in esterna, Masterchef è un'esperienza che ti fa crescere come persona e ti dà una carica in più, ti porta a creare un rapporto straordinario con gli altri concorrenti. Un altro momento importante è stata l'eliminazione, so che può sembrare strano, ma è come se per me fosse stato il completamento di un percorso, ho potuto esprimere quello che avevo dentro, l'affetto per tutti. È stato importante e commovente." Anche Giulia ci racconta più di un momento importante: "A dire il vero ne ho un trittico: uno è sicuramente l'ingresso, una cosa di una potenza pazzesca, quasi surreale; poi la prima esterna, una vittoria che è stata incredibile. Infine qualcosa di più personale, la vittoria all'Armani, che me la sono portata a casa come qualcosa di mio."

"Quando ho iniziato questo percorso non avrei mai sognato di poter entrare nella Top Ten - afferma poi Vincenzo parlandoci del suo percorso - "arrivare così avanti è stato come laurearsi di nuovo, mi sento come baciato dalla fortuna, ho raggiunto un livello che davvero non pensavo." Giulia, invece, ci dice: "_Per me è stato molto difficile trovarmi in un programma televisivo, essere così al centro dell'attenzione, che è una cosa che solitamente non mi piace. Ma so di aver fatto tanto, di aver superato moltissime prove, mi dispiace che sia venuta fuori la parte più emotiva di me e che forse abbia un po' avuto il sopravvento su tutto. Però di essere arrivata così avanti perché me lo sono guadagnata.

Un rapporto speciale con Chef Locatelli

Giulia ha avuto fin dall'inizio un rapporto speciale con Giorgio Locatelli, che l'ha fatta entrare nel programma mettendo la sua firma sul suo grembiule. Le chiediamo quindi di parlarci dello Chef: "Ho sempre sentito un'empatia a pelle con lui, sono felicissima che abbia creduto in me, che abbia visto nel mio sguardo qualcosa di più e questo mi ha decisamente motivata ad andare avanti. Umanamente, poi, lui è davvero una gran persona." Vincenzo, invece, ci racconta di come abbia sempre voluto fare colpo su Antonino Cannavacciuolo: "Cercavo sempre di mettermi in luce agli occhi di Chef Cannavacciuolo. Lo vedevo un po' come un fratello, non riuscivo ad essere in soggezione nei suoi confronti. Soggezione che invece provavo per Chef Barbieri, che con gli occhi ti inchioda, ti spiazza. Invece Locatelli a me è piaciuto moltissimo, ho tantissima stima per lui. É un grande uomo."

Progetti futuri e possibili vincitori

Giulia, che ha partecipato alla difficilissima esterna nelle cucine dei ristoranti di Milano, ci racconta come quell'esperienza l'abbia segnata: "Mi rendo conto che in quell'esterna sembravo un po' un pesce fuor d'acqua, ma in realtà mi piace quel tipo di atmosfera, l'adrenalina del servizio. Chiaro, devo farci il callo, però la cucina è qualcosa che nella vita non potrò mai farmi mancare, è dove vedo il mio futuro."

Per chiudere l'intervista ci azzardiamo a chiedergli le loro previsioni sulla finale del programma, che ora sembra sempre più vicina. "Mi piacerebbe molto che vincesse Francesca, che è la numero uno sia tecnicamente che per un sacco di altre qualità. Però, anche nel suo caso, la troppa emotività non aiuta. - ci confessa Giulia - "quindi forse come vincitori vedo un po' di più Marisa o Nicolò, che è altrettanto bravo e sa controllare meglio le sue emozioni." Anche Vincenzo ci indica la sua rosa dei finalisti: "Personalmente in finale vedo Davide, Nicolò e Marisa. Il mio preferito tra loro però è Davide, come potete immaginare, perché sapete che con lui avevo un rapporto speciale, è mio 'figlio' come dicevano tutti."