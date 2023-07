Mission: Impossible 7, Saw 10 e il nuovo Ghostbusters: ecco il 2023 di Eagle Pictures

Il 2023 di Eagle Pictures è pronto a regalare ai suoi spettatori tantissime proposte diverse, da diversi horror, come Insidious: La Porta Rossa e Saw X, a grandi blockbuster attesi come Mission: Impossible Dead Reckoning Parte 1, passando per il nuovo Ridley Scott e Gran Turismo di Neill Blomkamp. Volete saperne di più riguardo alla programmazione cinematografica dei prossimi mesi di Eagle Pictures? Ecco i film previsti per il 2023.

La selezione horror di Eagle

Tra i tanti titoli da brivido messi a disposizione da Eagle Pictures troviamo La maledizione della Queen Mary, la nuova fatica di Gary Shore, regista di Dracula Untold con Luke Evans, in arrivo il 19 luglio 2023. Il film, che dovrebbe essere il primo di una trilogia sull'omonima nave, vedrà tre storie connesse tra di loro che raccontano la distruzione di due famiglie sulla RMS Queen Mary nel 1938 e ai giorni nostri.

Insidious: La Porta Rossa, una scena del film

Il 5 luglio 2023 spazio a Insidious: La Porta Rossa, nuovo capitolo della saga ideata da James Wan, stavolta diretto dal protagonista Patrick Wilson: in questa pellicola il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultima parte della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'"Altrove" più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.

Il 25 ottobre 2023 spazio a un altro sequel atteso, Saw X, nuovo capitolo di uno dei franchise horror più celebri di sempre. Nei mesi è stato confermato il ritorno di Tobin Bell, interprete dell'iconico e cinico villain Jigsaw. Per molti il decimo capitolo potrebbe in realtà essere un prequel dell'intera saga. Jigsaw di Tobin Bell è effettivamente morto in Saw III del 2006, ma ciò non ha impedito al personaggio di continuare a causare caos in molti altri capitoli del franchise, incluso Saw: Legacy del 2017. L'attore non ha avuto un ruolo nel reboot dell'anno scorso, Spiral, con Chris Rock e Max Minghella, unico capitolo della saga horror a non contenere nessun accenno al personaggio di Bell.

M:I, Gran Turismo e Kraven The Hunter: a tutta action

Locandina di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Il 12 luglio 2023 vedremo finalmente il grande ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1: alla regia del nuovo film ispirato alla serie televisiva creata da Bruce Geller c'è ancora una volta Christopher McQuarrie, mentre Tom Cruise è coinvolto nella realizzazione del film anche come produttore. Ethan Hunt e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Il 5 ottobre 2023 spazio a Aaron Taylor-Johnson in Kraven il Cacciatore, il primo progetto prodotto da Sony-Marvel appartenente all'universo di Spider-Man che sarà vietato ai minori. Nel film, che sarà il prossimo capitolo dell'universo tratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony, Kraven intraprenderà una missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Tra gli interpreti Fred Hechinger nel ruolo Chameleon, fratellastro di Kraven, l'attrice premio Oscar Ariana DeBose sarà Calypso, partner e interesse sentimentale di Kraven, mentre Russell Crowe sarà il padre del protagonista.

Locandina di Gran Turismo

Il 20 settembre 2023 arriva in sala Gran Turismo, il film diretto da Neill Blomkamp e con protagonisti David Harbour e Orlando Bloom, oltre al giovane Archie Madekwe, tratto dal celebre videogame di simulazione di guida. La storia raccontata è quella reale di Jann Mardenborough, un ragazzo del nord dell'Inghilterra che è passato dalla guida online a quella reale, quando è stato selezionato per GT Academy dopo aver dimostrato le sue abilità di guida virtuale. Nel cast anche Darren Barnet, Djimon Hounsou e Geri Halliwell.

Il 30 agosto 2023, per gli amanti dell'azione, arriva The Equalizer 3: Senza tregua, il nuovo thriller d'azione diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. L'attore premio Oscar torna a interpretare l'ex agente governativo Robert McCall nell'ultimo capitolo della saga dell'inflessibile giustiziere. Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, McCall ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi.

Tartarughe Ninja e Ghostbusters, per tutto il pubblico!

Locandina di Tartarughe Ninja: Caos Mutante

Il 20 dicembre 2023 arriva nelle nostre sale l'attesissimo sequel di Ghostbusters, che vedrà alla regia non Jason Reitman, presente in veste di produttore, ma Gil Kenan (Poltergeist, City of Ember). Il cast include Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, James Acaster e Emily Alyn Lind, oltre a Ernie Hudson, Mckenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon. La pellicola farà ritorno a New York e rivedrà tra le location l'iconica caserma dei pompieri sede degli Acchiappafantasmi. Il 30 agosto 2023, invece, spazio a Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film animato con al centro gli amati personaggi che questa volta devono lottare contro un esercito di mutanti. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Sempre per tutti i tipi di spettatore arriva Il mio amico Tempesta, il film drammatico del 2022 diretto da Christian Duguay con Mélanie Laurent (la Shosanna Dreyfus di Bastardi senza gloria) e Pio Marmaï. Il sogno di Zoe è sempre stato quello di diventare una fantina; purtroppo i suoi sogni vanno in frantumi quando Tempesta, una puledra che conosce fin dalla nascita, le cade addosso in preda al panico durante una notte di bufera. Nonostante le prognosi negative, Zoe si rialza e continuerà a combattere per realizzare i suoi sogni e ricongiungersi al suo destino.

Spazio al dramma: Ridley Scott, Anthony Hopkins e...

Napoleon: il Napoleone di Joaquin Phoenix lancia l'assalto sul campo di battaglia

Il 23 novembre 2023 arriva nelle sale il colossal storico di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del celebre condottiero francese, Napoleone. Mentre i dettagli specifici della trama per adesso rimangono nascosti, è stato anticipato che il film sarà incentrato sulla relazione tra Napoleone Bonaparte e l'imperatrice Giuseppina, interpretata da Vanessa Kirby, e suoi suoi tentativi di diventare l'imperatore dei francesi. Le prime voci online raccontano di "uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa al trono, visto attraverso il prisma del suo rapporto avvincente e spesso instabile con sua moglie e unico vero amore, Josephine. Il film catturerà le famose battaglie di Napoleone, la sua implacabile ambizione e la sua sorprendente mente strategica come straordinario leader militare e visionario condottiero".

Il 16 novembre 2023 arriva un'altra sorta di biopic grazie a Blackberry di Matt Johnson, che porterà in scena il primo smartphone al mondo inventato da Mike Lazaridis e Jim Balsille: il deteriorarsi del loro rapporto portò il telefono a un declino inesorabile, che creò terreno fertile per la nascita e l'esponenziale boom di Apple e Samsung. Il 21 dicembre 2023, invece, arriva One Life di James Hawes. Al centro del film inglese c'è la vita di Nicholas Winton (interpretato da Anthony Hopkins), chiamato "l'Oskar Schindler della Gran Bretagna", visto che riuscì a salvare più di 1000 rifugiati ebrei dai campi di concentramento. Nel cast anche Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Lena Olin e Jonathan Pryce.

Ecco il listino 2023 di Eagle Pictures: