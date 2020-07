Come crearsi un cinema in casa: consigli per una perfetta sala home cinema

Tutti i consigli su come creare un cinema in casa propria: stanza ideale, TV, videoproiettori, home theatre e quant'altro serve per realizzare uno splendido home cinema all'interno delle mura domestiche.

Realizzare un cinema in casa è facile con i nostri consigli e i prodotti Unieuro

Che siate dei cinefili accaniti o semplicemente degli amanti delle serate trascorse sul divano in compagnia di un buon film, l'idea di una sala cinematografica tra le mura domestiche avrà sicuramente stuzzicato la vostra fantasia almeno una volta. Immaginate la soddisfazione di poter rivivere le emozioni del cinema comodamente seduti sul divano di casa vostra.

Vi sembra un sogno irrealizzabile? Pensate che la mancanza di spazio e un budget limitato possano rappresentare un ostacolo insormontabile nella realizzazione del perfetto home cinema? Allora state leggendo l'articolo giusto. Con qualche accorgimento e i nostri consigli d'acquisto, anche voi potrete dar vita alla vostra sala cinema domestica, completa di tutto il necessario e a un prezzo ragionevole.

Ecco allora come creare un cinema in casa, in collaborazione con Unieuro: dalla scelta della stanza alla TV, videoproiettore ideale e quant'altro serve per una sala cinema in casa propria. Tutto quello che vi serve può essere acquistato comodamente e in sicurezza grazie ai nuovi servizi Unieuro.

La scelta della stanza per il vostro home cinema

Creare un cinema in casa: un sogno che si realizza

Prima ancora di decidere su quali device orientarsi per creare un cinema in casa, è fondamentale scegliere quale stanza adibire a tale uso. La luminosità è sicuramente un fattore chiave da tenere in considerazione, soprattutto se desiderate la libertà di poter vedere un film in condizioni ottimali anche durante le ore diurne. Avendone la possibilità, sarebbe meglio preferire un ambiente con poche fonti di luce come finestre o balconi. Se, invece, la camera che avete scelto presenta diverse finestre, sarà necessario optare per dei pannelli o dei doppi tendaggi, in modo da poter ricreare l'oscurità tipica delle sale cinematografiche. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, non occorrono grandi spazi: con i giusti dispositivi sistemati nel modo corretto, anche una piccola mansarda potrà diventare il perfetto home cinema tra le mura domestiche.

Il televisore ideale per la sala cinema

Smart TV TCL 55EP660 da 55 pollici, con tecnologia 4K Ultra HD e Wi-Fi

La TV costituisce l'elemento imprescindibile per la realizzazione di una sala cinema domestica; per questo occorre prestare particolare attenzione nello scegliere il televisore che più si adatti alle proprie esigenze. La soluzione migliore tra le TV di ultima generazione è rappresentata sicuramente dalle Smart TV 4K Ultra HD, come il TCL 55EP660 TV da 55 pollici. La loro tecnologia garantisce un'incredibile risoluzione di immagine e colori ultra realistici, regalando un'esperienza immersiva pari a quella del cinema. Il sistema operativo Smart TV, inoltre, vi permetterà di vivere un'esperienza multimediale a 360°, dandovi la possibilità di navigare in rete e di accedere ai contenuti delle maggiori piattaforme di streaming on demand.

Una valida alternativa ai televisori con tecnologia 4K sono le TV Full HD che rappresentano il perfetto compromesso tra qualità e prezzo. Unico consiglio: sceglierne una che abbia dimensioni dai 40 pollici in su. Tra tutti i modelli TV su Unieuro che possiedono queste caratteristiche vi consigliamo il SABA SA40S58N1.

Possedete una nutrita collezione di DVD? Allora non potrete fare a meno del lettore Blu-ray Sony BDPS6700, un vero gioiellino per la visione in alta definizione di tutti i vostri contenuti.

Il videoproiettore, un'alternativa alla TV

Videoproiettore Acer P1555 da 4000 ANSI lumen con tecnologia DLP

Tra i prodotti più in voga tra i veri appassionati di cinema ci sono sicuramente i videoproiettori, dispositivi che proiettano le immagini direttamente sulle pareti o su appositi pannelli e capaci di portare l'esperienza della sala cinematografica direttamente a casa vostra. Anche in questo caso, la scelta è veramente ampia e questo vi permetterà di scovare dei dispositivi validi ma con costi di gran lunga inferiori rispetto ai televisori di grandi dimensioni.

Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione quando si acquista un videoproiettore è la luminosità in lumens che dovrebbe avere un valore almeno di 2600 per poter garantire la buona visione di un film. Tra i vari modelli di videoproiettore che potete trovare in commercio per realizzare una sala cinema in casa, vi segnaliamo il United VP700 Plus da 3200 ANSI Lumen, dalle buone prestazioni ma dal prezzo contenuto e un più costoso e performante Acer P1555 da 400 ANSI lumen con tecnologia DLP.

Con l'Home Theatre sarete catapultati al centro della scena

Sistema home cinema Yamaha YHT-2940 da 5.1 canali

Il periodo del cinema muto lo abbiamo superato da un pezzo. Per questo, un home cinema che si rispetti non può certo fare a meno di un impianto audio capace di regalare un effetto sonoro avvolgente. Composto da casse e amplificatori, il sistema home theatre vi permetterà di riprodurre i contenuti audio come se vi trovaste all'interno di una sala cinematografica oppure o di un teatro.

Come per i televisori e per i videoproiettori, anche per quanto riguarda i sistemi audio ce n'è per tutte le tasche: dal più economico altoparlante soundbar JBL Cinema SB260 al sistema home cinema Yamaha YHT-2940 da 5.1 canali, il device definitivo per immergersi nella visione di un film nella comodità delle mura domestiche. Per un ascolto ottimale, dovrete posizionare lo speaker in posizione centrale, sotto al televisore, le casse centrali laterali a destra e a sinistra della TV, rivolte verso lo spettatore, le casse posteriori ai lati delle sedute e il subwoofer davanti a voi, lateralmente e vicino a una parete. L'effetto cinema sarà assicurato. Se state già pensando come fare a portare a casa un impianto di queste dimensioni, non dovete preoccuparvi: tra i servizi Unieuro per il cliente c'è anche la consegna a domicilio. Basterà selezionare i prodotti desiderati dall'app, dal sito o dal negozio, scegliere la modalità di consegna (standard, rapida o su appuntamento) e aspettare comodamente a casa.

Gli accessori che fanno la differenza

La macchina per pop corn Ariete 2954

Sebbene il vostro cinema in casa potrebbe essere perfetto già così, alcuni accorgimenti come degli accessori ad hoc lo renderanno il luogo nel quale tutti i vostri amici non vedranno l'ora di trascorrere la serata. Per migliorare ancora di più l'esperienza visiva, potreste decidere di collocare il vostro televisore su un supporto (Meliconi Rotobridge Elite L Nero, in modo da averlo a un'altezza ottimale; oppure di illuminare il retro dello schermo con la barra luminosa Philips Hue White and Color ambiance, la lampada ideale per dar vita a un'esperienza di luce avvolgente.

Ultimo ma non ultimo: i vostri ospiti potrebbero avere... fame! E quale cibo migliore da gustare davanti a un bel film se non dei pop corn caldi e fragranti? Ecco allora che ci pensa la macchina per pop corn Ariete 2954 a realizzare i vostri desideri più golosi.

Quanto costa una sala cinema in casa?

Full HD Smart TV SABA SA40S58N1 da 40 pollici

Vi abbiamo mostrato come creare un cinema in casa. Ma quali sono i costi di un home cinema di tutto rispetto? Facendo un calcolo forfettario e tenendo conto dei prodotti che vi abbiamo consigliato, il prezzo finale dovrebbe aggirarsi tra i 500 e i 1000 euro, a seconda delle caratteristiche tecniche e degli extra.

