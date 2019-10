CHILI: una nuova interfaccia per un’esperienza cinematografica a 360°

In questi anni siamo sempre più soggetti a scegliere servizi che ci permettono la visione di film, serie tv, documentari, show in qualsiasi momento noi vogliamo. E, soprattutto, in qualsiasi luogo e su qualsiasi device. Al tempo stesso, però, la concorrenza è iniziata a diventare sempre più spietata, soprattutto con la prospettiva e l'arrivo di nuovissime piattaforme. Tocca farsi due conti in tasca e capire fino a che punto possiamo davvero sfruttare l'abbonamento per un servizio che, alla fine della giostra, di interessante per i nostri gusti ci offre solo uno o due titoli. Vale davvero la candela, o il suo prezzo, l'abbonamento ad una piattaforma unicamente per un titolo? CHILI risponde esattamente a questa domanda. Servizio OTT (Over The Top), come gli stessi Netflix, Amazon Prime e NowTv, ma a differenza di queste piattaforme CHILI non offre un catalogo ad abbonamento, bensì un catalogo a pagamento su singolo contenuto: scegli un film o una serie e paghi unicamente quello una volta soltanto.

Chili: interfaccia, welcome page

CHILI è, quindi, una piattaforma al 100% italiana, che si sta espandendo in tutta Europa, che a differenza di quanto si pensa, all'interno di un palinsesto saturo delle troppe piattaforme on demand (basti pensare che a breve vedremo Disney+, quella di HBO con Warner Bros e, ancora, quella di Apple), offre un servizio su consumo di un singolo e specifico titolo che si vuole vedere in quel preciso momento.

Per farla breve, per i più nostalgici, CHILI è il nostro Blockbuster in versione digitale. E tra i leader di settore, CHILI è tra le due piattaforme più usate per il noleggio e la vendita di film, grazie anche ad un catalogo (il più ampio in Italia) che vanta oltre 9000 titoli tra presente e passato; a partire quindi dai film più recenti in sala a pellicole storiche del nostro cinema e di quello internazionale.

Oltre la 'semplice' visione

L'esperienza di CHILI, però, non finisce qui! Abbiamo potuto dare una sbirciatina in anteprima alla nuovissima interfaccia della piattaforma che molto presto vedremo tanto sui nostri dispositivi mobile quanto sulle nostre smartTV, che permette all'utente di fare un'esperienza cinematografica a 360°, dalla ricerca e documentazione, passando per la visione, fino ad arrivare all'extra in più che può essere rappresentato tanto da contenuti speciali del film quanto dal vero e proprio merchandising.

Da questo punto di vista CHILI è l'unione tra una Pay for View ed una vera e propria testata, offrendo al suo cliente tanto la possibilità di comprare e noleggiare - a prezzi assolutamente competitivi - quanto di documentarsi, approfondire, immergersi totalmente all'interno nell'atmosfera del titolo scelto. Questo è possibile grazie anche alla collaborazione con la testata Hot Corn, nata da una costola della stessa CHILI, che offre costantemente contenuto editoriali aggiornati per i titoli presenti in catalogo, dalle premiere alle interviste, fino ad arrivare ai più classici approfondimenti. La nuova interfaccia è studiata appositamente per permettere all'utente di accedere a tutto questo in poche e semplici mosse direttamente da proprio divano di casa, sia su televisione che su computer, tablet o smartphone.

La nuova interfaccia per un'esperienza cinematografica a 360°

Obiettivo di CHILI è quello di diventare il principale punto di riferimento nella ricerca e visione di un film libero da qualsiasi abbonamento. La strada che sta percorrendo è esattamente quella giusta! Come abbiamo già detto, la piattaforma italiana on demand è già tra i primi due servizi più usati per la visione di film del settore, inoltre offre un catalogo vastissimo e vario, il più grande in Italia. Ma per migliorarsi non c'è mai un limite e l'idea alla base di CHILI è quella di far vivere completamente il cinema al suo spettatore, in tutte le sue sfumature.

Chili: interfaccia, contenuti extra

Proprio per questo motivo, con l'obiettivo di fornire un'esperienza cinematografica più completa possibile, che va dalla visione all'informazione, fino all'acquisto di merchandising, CHILI ha sviluppato una nuovissima interfaccia per la sua piattaforma che a brevissimo sarà disponibile su tutti i device (smartphone, smarTV, tablet e computer).

Qual è stato il modello di riferimento per la progettazione di questa nuova ed innovativa interfaccia? Proprio il cinefilo, l'amante del cinema, l'appassionato, quello che non può fermarsi ad una singola visione ma ha bisogno di più. Vuole immergersi nel mondo del cinema, nell'universo di un film arricchendosi di dettagli, approfondimenti e curiosità. Al tempo stesso, però, vuole anche praticità, comodità e velocità. La nuova interfaccia di CHILI risponde esattamente a questo genere di richieste, rendendo quanto più completa possibile ed ottimale la scelta e visione di un film all'interno di CHILI.

La nuova interfaccia CHILI nel dettaglio

La nuova interfaccia, si apre principalmente con una copertina d'impatto che permette all'utente già registrato di fare il log in e al nuovo possibile utente di registrarsi. È comunque possibile sfogliare il catalogo senza registrarsi (completamente gratuito) per sbirciare e farsi un'idea (o almeno provarci vista la vasta offerta).

All'interno dell'homepage del catalogo ci troviamo immediatamente di fronte alla prima novità: il riepilogo del mese. Parliamo di un video automatico che, in pochi secondi, mostra le novità presenti del mese. Veloce, dinamico e funzionale. Sappiamo già in pochissimo quali sono le ultimissime novità e quali potrebbero essere i nostri primi potenziali noleggi e/o acquisti.

Chili: interfaccia, homepage

Seconda novità presente nella nuova interfaccia è il menù laterale veloce a sinistra, quello che per i più sicuri permette di andare immediatamente sulle principali sezioni: Home, Film, Serie Tv, Merchandising, Cinema.

Procedendo, invece, all'esplorazione della Home della nuova interfaccia, saltano subito all'occhio le principali vetrine all'interno delle quali la piattaforma cerca di far risaltare i titoli di maggior interesse divisi per categorie. Al primo posto troviamo Novità, che sono ovviamente le pellicole ancora al cinema. Che senso ha avere in catalogo delle pellicole ancora in sala? Prima di tutto permette allo spettatore di prenotare in anticipo il film; in secondo luogo, permette anche di comprare lo stesso biglietto per il cinema, ottimizzando notevolmente i tempi.

Successivamente troveremo le Novità del catalogo, quindi i film usciti dalle sale e che sono visionabili in anteprima unicamente per gli utenti di servizi come CHILI. Questa, come spiegato qualche paragrafo prima, è la fase di vendita che, dopo due settimane, diventerà anche quella di Noleggio presente, a questo punto, in un'ulteriore vetrina.

Molto interessante, proprio per dare risalto a titoli più vecchi o scoprire il lavoro di un regista o attore, sono le vetrine dedicate ad un singolo focus. Attualmente, in occasione dell'uscita al cinema del nuovo film di Nanni Moretti, è possibile vedere in evidenza una selezione di titoli tutti dedicati a scoprire le opere di uno dei nostri registi italiani più interessanti e conosciuti. Questo piccolo accorgimento permette allo stesso spettatore di stimolare la sua curiosità, il senso di scoperta di un'artista e anche di ingrandire la sua passione per il cinema.

Parlando di passione, passiamo ad uno degli aspetti più interessanti della nuova interfaccia: quella dell'approfondimento. Una volta selezionato il titolo di nostro interesse, sarà infatti possibile avere una scheda completa del film, correlata dal trailer che partirà in automatico. Abbiamo qui la possibilità di mutare semplicemente andando oltre oppure di espandere la visione del video per gustare l'intero trailer.

Chili: interfaccia, scheda film

La scheda, quando vi si è sopra, è sempre in primo piano oscurando parte del trailer; inoltre è espandibile e super dettagliata, all'interno della quale è presente anche un piccolo "easter egg": perché vedere questo titolo. Una piccola frase di impatto che spiega la motivazione principale di visione del titolo e il pubblico di riferimento.

Da questo momento in poi abbiamo le opzioni di acquisto o noleggio o, addirittura, acquisto del fisico, quindi del DVD, a seconda del titolo scelto.

Andando oltre la scheda tecnica, sarà possibile anche visionare il cast. Per ogni singolo membro del cast è presente un'ulteriore scheda contenente i riferimenti biografici e la filmografia essenziale, presente nello stesso catalogo di CHILI, del personaggio in questione.

Continuando la navigazione ci si apre l'area dei "Contenuti extra". Alcuni contenuti sono visionabili senza dover noleggiare o acquistare il film; altri, quelli più esclusivi come interviste, si sbloccheranno una volta completata la transazione per il titolo. Questo tipo di contenuti si aggiungo al materiale editoriale per approfondire un determinato titolo tanto prima quanto dopo la visione. E una volta finito il film? Le strade sono due: lasciarsi tentare dal merchandising, all'interno di una nuova finestra, oppure lasciarsi tentare dallo stesso CHILI con altri consigli cinematografici in base alla visione appena fatta. O anche tutti e due!

Chili: interfaccia, merchandise

Una volta usciti dalla scheda di un film, si può procedere con l'esplorazione del catalogo e delle vetrine, tra cui "Da Rivedere" dove sono appunto presenti i film meno recenti e storici, compresi nella fascia di prezzo dai 0,99 ai 3,00 euro. In tutto questo è possibile comunque visionare il catalogo nella maniera più classica e standard, per chi ama di più l'effetto "cascata".

Fin dal primo impatto visivo, la nuova interfaccia CHILI si mostra essere facile ed intuiva per qualsiasi tipo di spettatore, ma soprattutto offre un servizio di approfondimento, ricerca e "prolungamento" dell'interazione con il titolo scelto per l'appassionato di cinema e serie tv più accanito, offrendo contenuti editoriale - e non solo - sempre aggiornati, esclusivi a cui è estremamente semplice accedere.

Questo non fa altro che rendere ancora più pratica ed intensa, nonché interessante e diversa dalla precedente interfaccia, l'esperienza con CHILI.

CHILI: facile, semplice, veloce

Ma per chi non consce CHILI, come funziona davvero questo tipo di servizio? La performance di CHILI si basa su diverse finestre per ogni film. Oltre ai titoli d'archivio, quindi pellicole più vecchie e storiche, la prima finestra che si apre e che apparirà allo spettatore sarà quella dei film usciti da poco in sala. Dopo 105 giorni dal primo giorno di distribuzione in sala, su CHILI comparirà il titolo del momento, che magari abbiamo perso al cinema, che sarà possibile acquistare e guardare tante e quante volte si ha voglia. Il prezzo di un acquisto varia dai 10,00 ai 15,00 in base al titolo e al formato del film.

Dopo 15 giorni, lo stesso film uscirà in una seconda finestra, quella di VOD (video on demand), dove lo spettatore potrà tanto comprare il film quanto, se non è interessato a possedere la copia digitale della pellicola, noleggiare. Il prezzo del noleggio, sempre a seconda di titolo e formato, varia dai 3,00 ai 5,00 euro. Una volta completata la transazione, lo spettatore avrà tempo un mese per guardare il film e, da quando avrà messo play, 48h per completare la visione.

Ovviamente si tratta di titoli che, all'interno di un palinsesto di una classica Pay Tv, come per esempio SKY, arriverebbero dopo 7/8 mesi dall'uscita al cinema, quasi in concomitanza con l'home video. CHILI offre molto prima la possibilità non solo di vedere ma anche di possedere quel titolo.

Libero da qualsiasi tipo di vincolo ed ennesimo abbonamento, lo spettatore compra/noleggia e vede quel singolo film selezionato, a casa, in viaggio, in palestra, in qualsiasi momento della giornata, prima di chiunque altro non lo abbia già visto al cinema. Facile e veloce. Inoltre, all'interno del catalogo CHILI, è possibile anche scegliere tra alcune delle serie tv del momento.

Tutti questi piccoli, ma fondamentali, dettagli fanno sì che CHILI, a differenza di maggiori competitor quali lo stesso Google Play, abbia il grandissimo pregio di offrire un'esperienza differente e totalizzante in termini cinematografici, offrendo allo spettatore un vero e proprio viaggio a 360° all'interno di un film.