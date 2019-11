CG Digital: è nato il servizio Video on Demand di CG Entertainment

Nasce una piattaforma pensata per chi vuole trovare cult dimenticati, scovare preziosi inediti, recuperare film persi in sala o visti solo nei festival e per chi vuole proporre film mai distribuiti in Italia.

Primo editore italiano a farlo, CG Entertainment inaugura il proprio servizio di Video On Demand, integrando così l'offerta di Dvd e Blu-Ray sulla piattaforma cgentertainment.it con il noleggio e l'acquisto digitale. CG Digital, disponibile su questo link, debutta sul mercato con una proposta editoriale appositamente pensata per gli appassionati di cinema: film inediti, grandi classici, anteprime, documentari, horror, sci-fi e il meglio della produzione indipendente italiana ed internazionale. Una piattaforma pensata per chi vuole recuperare film persi in sala, trovare cult dimenticati e per chi vuole proporre film mai distribuiti in Italia.

Spazio a film inediti e richieste degli spettatori più esigenti

Per farsi largo in mezzo a quella che è diventata una sovrabbondanza di offerta di film e serie tv, quella di CG è una proposta ragionata, frutto di un'accurata selezione di titoli e supportata da un attento progetto editoriale, per cercare di soddisfare gli spettatori più esigenti. CG Digital si presenta con oltre 700 film disponibili per il noleggio e l'acquisto digitale e con un catalogo in continua crescita: sono previste due release mensili e l'obiettivo nel primo anno è di rendere disponibili più di 50 novità.

Questo è possibile non solo grazie ad accordi con i principali player del mercato che hanno sposato il progetto, ma anche grazie al dialogo che CG continua ad avere con il pubblico: le acquisizioni di film saranno infatti guidate dai consigli che arriveranno direttamente dagli spettatori, con la stessa modalità di successo attuata per il crowdfunding Start UP!. Ampio spazio sarà quindi dedicato a film inediti, non ancora distribuiti sul mercato italiano, ma conosciuti e richiesti dal pubblico.

La partnership con i festival

CG potrà contare sulla partnership con esperti e con importanti manifestazioni, così da rendere ancora più ricca la propria offerta. Sono già attive le collaborazioni con il Festival dei Popoli di Firenze e il Trieste Science+Fiction Festival: sulla piattaforma sono presenti due sezioni con una selezione di film curate direttamente da queste importanti realtà.

Come funziona il servizio

Il servizio è molto semplice: accedendo alla piattaforma CG Digital, lo spettatore può scegliere se noleggiare o acquistare il film in formato digitale: selezionando il noleggio è possibile vedere il titolo entro 48 ore dal momento dell'ordine; l'acquisto consente di scaricare il film nella libreria digitale del proprio account, e sarà disponibile anche offline.

CG Digital è fruibile tramite PC, MAC, Tablet e Smartphone Android e Ios, tramite Chromecast, Airport e ogni dispositivo compatibile con il CAST di Google (Android) su TV e Smart TV. Con ogni account è possibile vedere i film su 5 dispositivi diversi. Ovviamente dalla piattaforma www.cgentertainment.it sarà possibile acquistare i film sia in formato digitale che fisico.