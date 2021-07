Dal cinema horror agli eventi dedicati al mondo dell'arte: ecco il nuovo listino Adler

Non solo il cinema, ma anche il mondo dell'arte ha subito un duro colpo a causa delle chiusure dell'ultimo anno. Adler Entertainment lo sa bene e per questo, oltre a una selezione di pellicole particolarmente adatta agli amanti del genere horror e del mistero, la sua programmazione dei prossimi mesi si presenta ricca di eventi dedicati ad artisti immortali del calibro di Frida Kahlo e Van Gogh, alla fotografia di Steve McCurry e alla grande mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale. Volete saperne di più sui titoli che Adler si prepara a portare sul grande schermo? Ecco i film in programma per il secondo semestre del 2021.

Una stagione ricca di horror e mistero

Hatching - La forma del male: una scena del film

La nuova stagione cinematografica di Adler non è certo per i deboli di cuore; il nuovo listino, infatti, strizza particolarmente l'occhio agli amanti del terrore e del mistero. Tra i primi film in programma troviamo Hatching - La forma del male, per la regia di Hanna Bergholm. Protagonista di questo film horror che promette di scavare nelle nostre paure più profonde è Tinja, una giovanissima ginnasta che cerca disperatamente di compiacere una madre ossessionata dal mito della famiglia perfetta; una notte, Tinja trova uno strano uovo dalla cui schiusa emergerà qualcosa ai limiti dell'immaginabile. Facciamo invece un tuffo nelle profondità marine con 47 metri: Great White, secondo terrificante capitolo del film del 2017 che vede il ritorno del più grande e affamato squalo di sempre. Un vero e proprio incubo in mare aperto. Spazio poi al mistero con Maigret e la giovane morta di Patrice Leconte, un nuovo intricato caso per il celebre Commissario qui interpretato da Gérard Depardieu, e Seance - Piccoli omicidi tra amiche, un film di Simon Barrett ambientato in un misterioso college dove l'improvvisa morte violenta di una ragazza sconvolge un gruppo di amiche, gettando su di esse ombre e sospetti. Rimaniamo in una scuola ma, questa volta, non teatro di un omicidio: School of Magical Animals è una scuola fuori dal normale nella quale ad ogni bambino viene assegnato un animale dai poteri magici e in cui la protagonista Ida diventerà la ragazzina più popolare grazie alla sua volpe parlante. Infine, se siete degli amanti dll'azione, non potete perdervi Gold, survival thriller interpretato da Zac Efron e Anthony Hayes, qui anche regista e sceneggiatore.

Da Lo Squalo a 47 metri: affogare nel terrore più profondo

Adler porta l'arte sul grande schermo

Frida Kahlo di Ali Rey

La nuova stagione cinematografica di Adler presta particolare attenzione al mondo dell'arte. Tra gli aventi in programma per questo secondo semestre del 2021 troviamo, infatti, Raffaello alle Scuderie del Quirinale, un film di Phil Grabsky che ci porta alla scoperta della celebre mostra dedicata al maestro rinascimentale, inaugurata nel 2020, costretta a chiudere più volte ma adesso fruibile attraverso la magia del grande schermo. Ali Ray ci fa invece scoprire Frida Kahlo, raccontandoci la vita e la personalità di una delle artiste più iconiche del '900 grazie a un percorso attraverso le sue opere più importanti e significative. Se siete alla ricerca di un'esperienza davvero unica, I Girasoli di Van Gogh di David Bickerstaff rappresenta un accesso privilegiato alle sale del Van Gogh Museum di Amsterdam che, per la prima volta, mostra la serie di dipinti del pittore olandese. Infine, gli amanti della fotografia resteranno estasiati dal lavoro del regista francese Denis Delestrac Steve McCurry - La ricerca del colore, documentario in cui il celebre fotografo racconta in prima persona la nascita di alcuni dei suoi scatti più suggestivi.

Ecco il listino di Adler