Wonder Woman: il villain sarà... una star di Harry Potter?

Wonder Woman arriverà nei cinema il 1 giugno. Il che significa che a Warner Bros. restano ormai pochi mesi per promuovere la pellicola dedicata all'eroina amazzone. Nel frattempo spunta sul web un nuovo possibile spoiler sul film. Batman News avrebbe riportato la notizia secondo cui David Thewlis interpreterà il ruolo di Ares, preannunciato villain. Secondo l'articolo Ares verrà realizzato con un mix di CGI ed effetti speciali fisici. Questo sarebbe il motivo per cui finora non è stato mostrato nei trailer, visto che al momento è ancora in corso la post-produzione del film.

Ares è stato ufficialmente confermato come villain di Wonder Woman il mese scorso, ma questa è la prima volta che al personaggio viene associato il nome di un attore. David Thewlis è un attore molto amato per via del ruolo del Professor Remus Lupin nella saga di Harry Potter, ma è apparso anche ne Il grande Lebowski, James e la pesca gigante e L'isola perduta. Prossimamente lo vedremo nella terza stagione di Fargo.

Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins, racconta la storia di Diana Prince (Gal Gadot), principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola paradisiaca, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

