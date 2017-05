Wonder Woman: Gal Gadot e Chris Pine lottano nella prima clip

Wonder Woman, il film diretto da Patty Jenkins, arriverà nelle sale il 1 giugno e, nell'attesa, la Warner Bros ha condiviso online una prima clip.

Il video mostra Gal Gadot e Chris Pine impegnati in una sequenza d'azione ambientata in un vicolo.

Ecco la scena:

La sinossi ufficiale anticipa:

Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Accanto a Gal Gadot ci saranno anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

