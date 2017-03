Wonder Woman: Gal Gadot condivide il nuovo poster

Gal Gadot ha condiviso un nuovo poster del film Wonder Woman, di cui è protagonista.

L'affascinante immagine mostra l'eroina in ginocchio su una spiaggia, forse sull'isola di Themyscira, mentre tiene in mano la spada e lo scudo.

Believe in Wonder ✨ Here it is, the new poster for #WonderWoman! pic.twitter.com/0dmWd5dsC8