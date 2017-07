Wonder Woman 2: l'annuncio del sequel e la release verranno svelati al San Diego Comic-Con

Sappiamo da tempo che, dopo il successo mondiale, Wonder Woman avrà un sequel. Come potrebbe Warner Bros. non proseguire nel racconto delle avventure di Diana Prince dopo l'incredibile ricezione da parte del pubblico? A oggi il film è il terzo incasso di sempre per Warner, perciò si profila l'arrivo di un annuncio ufficiale del sequel che dovrebbe avvenire proprio nel corso del San Diego Comic-Con.

A San Diego Warner Bros. annuncerà ufficialmente l'arrivo di Wonder Woman 2 e la relrase del film. Dovrebbe inoltre arrivare la conferma ufficiale del ritorno di Patty Jenkins dietro la macchina da presa. Questa non è proprio una sorpresa visto che la regista ha anticipato di stare lavorando al trattamento già da qualche mese.

I rumor sostengono che Wonder Woman 2 passerà dalla Prima Guerra Mondiale alla Guerra Fredda. Il film sarà ambientato negli anni '80 e vedrà Diana Prince alle prese con i super poteri dell'Unione Sovietica. A sorpresa anche il personaggio di Steve Trevor, interpretato da Chris Pine, dovrebbe fare ritorno anche se ancora non sappiamo come.

