Wolves: il trailer del film con protagonista Michael Shannon

Michael Shannon, in corsa per un Oscar grazie alla sua interpretazione in Animali notturni, è il protagonista del film Wolves, di cui è stato diffuso il primo trailer.

Il lungometraggio è stato diretto da Bart Freundlich e ha tra i suoi protagonisti anche Carla Gugino.

La storia racconta quello che accade al diciottenne Anthony Keller (Taylor John Smith), scelto dalla Cornell University per la sua bravura nel basket. Il ragazzo ha però dei problemi con il padre (Shannon), un giocatore d'azzardo. Il futuro di Anthony, nonostante gli sforzi della madre, sembra quindi a rischio.

Wolves arriverà nelle sale americane il 3 marzo.

Home News Wolves: il trailer del film con protagonista...