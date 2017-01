Wind River: TWC rinuncia al film con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen

Il film Wind River, con protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, è rimasto senza un distributore negli Stati Uniti. The Weinstein Company ha infatti rinunciato al progetto che debutterà al Sundance Film Festival, nonostante la cifra elevata pagata per acquistarne i diritti al Mercato del Festival di Cannes.

Il lungometraggio è stato diretto da Taylor Sheridan, autore di Hell or High Water, e e ha tra i suoi protagonisti anche l'attore Jon Bernthal.

La storia aveva come protagonista un uomo (Renner) che trova il cadavere di una teenager nella foresta e collabora con un'agente dell'FBI (Olsen) per trovare i responsabili della sua morte.

Per ora non si conoscono i motivi per cui The Weinstein Company ha deciso di abbandonare il film, considerando che Hell or High Water viene attualmente considerato uno dei lungometraggi indipendenti di maggior successo del 2016.

