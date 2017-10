Winchester: The House That Ghosts Built, Helen Mirren nel trailer del film

CBS Films e Lionsgate hanno diffuso il teaser trailer del film Winchester: The House That Ghosts Built, scritto da Tom Vaughan e dai fratelli Michael e Peter Spierig, impegnati anche alla regia.

Il progetto è ispirato alla costruzione dell'imponente edificio, che si trova a San Jose, voluto da Sarah Winchester e costruito nel corso di 38 anni.

La protagonista è l'attrice Helen Mirren nel ruolo dell'ereditiera che decide di dare vita al progetto per imprigionare centinaia di fantasmi in cerca di vendetta, alcuni dei quali particolarmente interessati alla sua famiglia.

Nella casa, in continua evoluzione, vivono anche sua nipote (Sarah Snook) e il brillante doctor Eric Price (Jason Clarke).

Ecco il trailer del lungometraggio che arriverà nei cinema americani il 2 febbraio:

Home News Winchester: The House That Ghosts Built, Helen...