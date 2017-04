Widows: Colin Farrell nel thriller di Steve McQueen

L'irlandese Colin Farrell è entrato in trattative per affiancare Liam Neeson e Viola Davis in Widows, thriller firmato da Steve McQueen. Dopo l'ingaggio nel remake live action del classico Disney Dumbo, per l'attore si profila un periodo di superlavoro. In Widows Colin Farrell interpreterà un politico che si ritrova incastrato nei piani di una vedova.

Widows è l'adattamento di una serie originale britannica che seguiva la storia di tre ladri, uccisi durante un crimine. Le loro vedove decidono di entrare in azione, portando a termine quanto iniziato dai coniugi. Nel 2002 in America era stato tentato un remake dalla trama completamente stravolta, con Mercedes Ruehl, Brooke Shields, Rosie Perez e N'Bushe Wright nei panni di quattro vedove alle prese col furto di un quadro milionario.

