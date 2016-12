Weightless: Michael Fassbender sarà un personaggio diabolico?

Non è ancora stata rivelata una possibile distribuzione nelle sale del film di Terrence Malick intitolato Weightless, tuttavia online stanno iniziando a emergere nuovi dettagli sul progetto.

Il lungometraggio dovrebbe seguire alcuni rapporti che si intrecciano sullo sfondo della scena musicale di Austin e un articolo di The Times aggiunge qualche possibile anticipazione su uno dei protagonisti. Michael Fassbender, infatti, avrebbe il ruolo di un personaggio simile a Lucifero e dovrebbe apparire in alcune sequenze accato a Iggy Pop e John Lydon dei Sex Pistols.

Delle sequenze del film sono state girate alcuni fa durante l'Austin City Limits festival, in occasione delle esibizioni di artisti come Arcade Fire, Iron & Wine, Fleet Foxes, Black Lips e Patti Smith.

Il cast comprende Ryan Gosling, Christian Bale, Cate Blanchett, Rooney Mara, Haley Bennett, Val Kilmer, Benicio Del Toro, Clifton Collins Jr., Angela Bettis, Bérénice Marlohe, Florence Welch e Holly Hunter.

