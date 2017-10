Venom: Scott Haze in trattative per unirsi al cast

L'interprete di Child of God Scott Haze è entrato in trattative per unirsi al cast di Venom, nuovo cinecomic in preparazione. Le riprese del progetto prodotto dalla Sony Pictures dovrebbero iniziare tra qualche settimana in vista di una distribuzione nelle sale del film prevista per il 5 ottobre 2018 e il ruolo affidato all'attore, per il momento, non è stato ancora rivelato.

Se confermerà la propria presenza, Scott Haze affiancherà il protagonista Tom Hardy, Michelle Williams, Jenny Slate e Riz Ahmed.

La regia di Venom è stata affidata a Ruben Fleischer, la storia non avrà legami con l'universo di Spider-Man realizzato per il grande schermo. La sceneggiatura è firmata da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.

Prossimamente vedremo Scott Haze nel drammatico Thank You For Your Service e nell'adrenalinico Only the Brave.

