Venom: il personaggio di Tom Hardy verrà realizzato in motion capture

Ieri Sony Pictures ha diffuso la prima foto ufficiale dal set di Venom che ritraeva un Tom Hardy sorridente e rilassato. Adesso il mago della motion capture Andy Serkis ha svelato nel corso di un'intervista che Hardy darà vita al personaggio di Venom usando proprio la performance capture technology.

"Ormai è ora che le persone capiscano che la performance capture è una tecnologia, non un tipo di recitare" ha spiegato Serkis. "La recitazione è la recitazione e molti attori di serie A, come quelli impiegati in The War - Il pianeta delle scimmie, usano questa tecnologia, come Mark Rylance in Il GGG - Il Grande Gigante Gentile o gli attori della Marvel. Tom Hardy interpreterà un nuovo personaggio usando la performance capture. A livello di recitazione non c'è nessuna differenza a indossare un costume di scena o una tuta per la motion capture. E' chiaro e semplice."

Fanno parte del cast anche Michelle Williams, Jenny Slate, Scott Haze e Riz Ahmed.

La regia di Venom è stata affidata a Ruben Fleischer, la storia non avrà legami con l'universo di Spider-Man realizzato per il grande schermo. La sceneggiatura è firmata da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.

Venom dovrebbe arrivare nelle sale il 5 ottobre 2018.

