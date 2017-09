Venezia 2017: Ethan Hawke e Amanda Seyfried al Lido (FOTO)

Star molto attese in questa seconda giornata di festival Ethan Hawke e Amanda Seyfried per presentare insieme al regista Paul Schrader il film in concorso First Reformed. Tappa obbligata, subito dopo la consueta conferenza stampa, è il photocall durante il quale Ethan Hawke è apparso un po' seccato dalla molte attenzioni verso la collega, e dopo le rituali foto di gruppo è sparito alla velocità della luce dietro le quinte.

Sotto l'assolato cielo del Lido si è svolto anche il red carpet, dove, preceduti dalla giurata Rebecca Hall, il cast ha sfilato sorridente, stavolta dedicando il giusto tempo alle foto e all'ultima sessione di autografi con il pubblico che reclamava a gran voce Ethan e Amanda incurante del caldo e del sole a picco.

