Vanessa Hudgens affianca Jennifer Lopez in Second Act

Vanessa Hudgens si è unita la cast di Second Act, commedia al femminile che vede protagonista la star Jennifer Lopez. Nel cast anche Leah Remini e Annaleigh Ashford. La regia è stata affidata a Peter Segal.

Vanessa Hudgens si calerà nei panni di Zoe, giovane dirigente del negozio Big Box in cui il film è ambientato. Annaleigh Ashford sarà un personaggio di nome Hildy. Un'entusiasta Vanessa Hudgens ha twittato una foto in cui compare insieme a Jennifer Lopez.

So excited to start filming with @JLo #stxentertainment #secondact pic.twitter.com/v4cCtiINZY