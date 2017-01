Valerian e la città dei mille pianeti: una nuova foto rievoca "Il quinto elemento"

Con Valerian e la città dei mille pianeti Luc Besson torna alle origini realizzando una sofisticata e ambiziosa opera spaziale. Il film, che arriverà al cinema tra qualche mese, sarà la pellicola francese più costosa della storia e racconterà le avventure del coraggioso Valerian e della sua compagna Laureline.

In una nuova foto diffusa quest'oggi ci viene svelato il look di un personaggio chiave del film, l'Ambasciatore Dan Makta. Al di là dell'aspetto poco umano, l'immagine dell'ambasciatore ricorda quella di Diva Plavalaguna, l'aliena blu che canta nel finale de Il quinto elemento. E' possibile che i due film abbiano qualche connessione diretta?

Valerian e la città dei mille pianeti vede protagonisti Cara Delevingne e Dane DeHaan nei panni di Valerian e Laureline, due agenti spazio-temporali che aiutano a difendere la Terra e i pianeti vicini da chi ha intenzioni malvagie. Valerian vorrebbe che il rapporto con la collega non fosse soltanto professionale ma le numerose conquiste femminili che fanno parte del passato del giovane e i valori tradizionali a cui tiene spingono Laureline a respingere ogni proposta.

Sotto gli ordini del loro comandante, i due iniziano una missione che li porta nella spettacolare città di Alpha: una metropoli in cui vivono migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo dell'universo. Nel corso dei secoli Alpha ha raggiunto quota 17 milioni di abitanti che sono arrivati per unire le proprie forze e abilità per migliorare la vita di tutti. Forze sconosciute e misteriose sono però al lavoro per mettere in pericolo questo equilibrio apparentemente perfetto.

Valerian e la città dei mille pianeti arriverà al cinema la prossima estate.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Valerian e la città dei mille pianeti: una nuova...