Valeria Golino e l'anterima di 'Mal di Pietre' oggi al Lucca Film Festival

L'attrice Valeria Golino, star internazionale del cinema italiano, sarà protagonista della terza giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017, martedì 4 aprile, al cinema Astra di Lucca (ore 20.30), dove ritirerà il premio del festival e presenterà il film Per amor vostro di Giuseppe Gaudino.

Valeria Golino parteciperà, inoltre, a una conversazione e a una lezione di cinema sui suoi molteplici ruoli di attrice, regista e produttrice presso la sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara". L'incontro sarà moderato dalla giornalista Silvia Bizio.

Al cinema Astra, alle 22.30, a seguire anche la proiezione, in anteprima italiana, di Mal di pietre di Nicole Garcia (Francia, 2016) con Marion Cotillard e Louis Garrel. Il film segue la storia di Gabrielle, una giovane donna degli anni '50, che vive in un paese del sud della Francia. I genitori della ragazza cercano di evitare che lei si lasci andare a passatempi che potrebbero compromettere la sua reputazione, dandola in moglie ad un contadino spagnolo di nome José, noto per essere un buon uomo onesto.

