Underworld: Len Wiseman al lavoro sulla serie tv!

Len Wiseman è intenzionato a portare la storia di Underworld sul piccolo schermo.

I film con protagonista l'attrice Kate Beckinsale, ambientati in un mondo in cui esistono vampiri e licantropi, sembra saranno però solo il punto di partenza per la serie tv. Lo sceneggiatore e produttore ha infatti raccontato: "Si allonterà molto dai lungometraggi. Non voglio dire che i contenuti saranno destinati a un pubblico più adulto ma sarà sicuramente meno in stile fumetto per quanto riguarda l'atmosfera e i personaggi".

Per ora il progetto non è stato acquistato da nessuna emittente, tuttavia Wiseman spera di ottenere una collocazione su una tv via cavo o una piattaforma di streaming.

Tra i produttori ci saranno anche Tom Rosenberg, per conto della Lakeshore Entertainment, Gary Lucchesi ed Eric Reid.

