Martin Scorsese: al via le iscrizioni per il suo corso di cinema online!

Angelica Vianello

Dopo le lezioni online di sceneggiatura impartite da Aaron Sorkin e dell'arte della commedia da Steve Martin, MasterClass permette a tutti noi di seguire un corso online nel quale il regista Martin Scorsese insegnerà i segreti del filmmaking.

Recandosi sul sito di MasterClass è già possibile iscriversi per le 20 lezioni previste per i primi del 2018, nelle quali Scorsese condividerà "la sua visione della storia del cinema e dell'arte di far film".

"Ero entusiasta per questo progetto perché mi ha dato una chance di trasmettere le mie ispirazioni ed esperienze personali, anche pratiche, con tutti i loro sviluppi, non sotto forma di un manuale su come fare film ma più come una guida per orientarsi, un'offerta ai giovani che stanno cercando la propria strada. Fu fondamentale per me ricevere gli insegnamenti degli altri quando ero giovane, e MasterClass mi ha dato un'opportunità di provare a farlo io stesso."

Queste le parole del regista di The Wolf of Wall Street nel comunicato ufficiale di MasterClass. Non è ancora stata comunicata una data ufficiale per il lancio di questo corso, ma è stato pubblicato un trailer esplicativo.

Al momento Martin Scorsese è impegnato a New York con le riprese del film The Irishman, con Robert De Niro e Al Pacino, e chissà che nelle lezioni del corso il regista non rivelerà anche qualche interessante dettaglio su questa sua ultima fatica!

