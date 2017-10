TRON, Joseph Kosinski: "Jared Leto è un grande fan della saga"

Il regista Joseph Kosinski, in un'intervista rilasciata al sito ComingSoon.net durante la promozione del film Only the Brave, è tornato a parlare della possibilità di realizzare un nuovo capitolo della saga di TRON.

Il progetto, di cui si era iniziato a parlare fin dall'uscita nelle sale di Tron Legacy, avrebbe dovuto intitolarsi Ascension.

Il filmmaker ha ora spiegato: "Io e Jared Leto abbiamo iniziato a parlare di Tron fin dal 2009. Ha quasi fatto parte del cast di Tron Legacy. E' un grandissimo fan e abbiamo parlato di alcune idee e stavamo prendendo in considerazione un possibile ruolo in Ascension, ma non siamo andati oltre la fase della stesura della sceneggiatura. Non abbiamo mai proseguito e il progetto è rimasto fermo a quel punto".

