Trolls: in arrivo in tv uno speciale dedicato alle feste

La DreamWorks ha annunciato che il 24 novembre la NBC trasmetterà un corto, della durata di trenta minuti, che riporterà sugli schermi i simpatici protagonisti di Trolls.

DreamWorks Trolls Holiday potrà contare sul ritorno tra i doppiatori di Anna Kendrick che interpreterà Poppy, Justin Timberlake che sarà Branch e Zooey Deschanel nella parte di Bridget.

Nel corto la principessa Poppy scoprirà che i Bergen non hanno più alcuna festività nei loro calendari, chiedendo quindi aiuto a Branch e ai suoi amici per risolvere la situazione.

Lo speciale sarà disponibile inoltre su Netflix dal 6 dicembre e sulla piattaforma debutterà il 19 gennaio la serie animata Dreamworks Trolls: the beat goes on.

