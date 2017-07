Triple Frontier: Ben Affleck abbandona il film Netflix

Non c'è pace per Triple Frontier. La pellicola dedicata a una delle zone più pericolose del mondo, presa in mano da Netflix, continua a subire nuovi stop. Notizia di oggi è l'uscita di scena della star Ben Affleck. Da quando il progetto è stato annunciato ha subito una serie di cambiamenti nel cast. Ad aprile a lasciare erano stati Tom Hardy e Channing Tatum. Al momento alla regia di Triple Frontier è ancora confermato J.C. Chandor.

Triple Frontier, scritto da Mark Boal, fa riferimento alla pericolosa regione di frontiera compresa tra gli stati di Paraguay, Argentina e Brasile, dove i fiumi Igazu e Parana convergono rendendo la "la triple frontiera" difficile da monitorare e perciò regno del crimine organizzato.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Triple Frontier: Ben Affleck abbandona il film...