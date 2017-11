Travestito da Joker, un medico fa nascere una bimba ad Halloween

Una coppia di Nashville, Tennessee, ha vissuto un'esperienza davvero unica in occasione della nascita della loro figlia, avvenuta durante i festeggiamenti di Halloween.

Il dottor Paul Locus, medico di fiducia di Brittany e Joseph Selph, è infatti arrivato all'Henry County Medical Center travestito da Joker, nella versione interpretata da Heath Ledger sul grande schermo, chiamato d'urgenza perché la donna stava per partorire in anticipo rispetto alla data prevista.

Il ginecologo era disposto a struccarsi e cambiarsi gli abiti, ma marito e moglie hanno deciso che sarebbe stato memorabile se fosse rimasto vestito come il personaggio dei fumetti: "Abbiamo pensato fosse una situazione davvero divertente e siamo stati un po' entusiasti all'idea che la bambina sarebbe stata fatta nascere dal Joker".

Un'altra figlia della coppia si è un po' spaventata alla visione del medico, tuttavia è stata immediatamente rassicurata.

Il giorno successivo il Dottor Paul ha fatto visita alla madre, ovviamente in abiti "civili", lasciando un biglietto di auguri firmato "Dottor Joker" e dichiarando: "Mi dispiace non essere potuto essere presente ieri sera, sono felice che il parto sia andato bene".

