Transformers 5: Izabella si scontra con un Autobot in una nuova clip

Cristiano Ogrisi

Uno dei franchise più importanti dell'ultima decade è quello dei Transformers. Michael Bay ha portato avanti la serie in tutti i suoi quattro capitoli e la Paramount ha intenzione di ripetersi quest'estate con Transformers - L'ultimo cavaliere. Stavolta Mark Wahlberg sarà di nuovo Cade Yeager, ma insieme a lui ci sarà un gruppo tutto nuovo di esseri umani.

Tra loro, Isabela Moner interpreterà la giovane Izabella. Non è stato detto molto su di lei finora, a parte che è sopravvissuta alla battaglia di Chicago e che con lei troviamo Squeeks, l'Autobot a forma di vespa. Ma ora, la Paramount ha mostrato una nuova clip che la mostra in azione durante i Kids' Choice Awards, dove la ragazza scappa da un drone insieme ad altri bambini e trova nascondiglio dentro un cumulo di sporcizia che si rivela ben altro:

Izabella sarà il corrispettivo di Nicola Peltz in Transformers 4: L'era dell'estinzione, in più ha una connessione particolare con il suo Squeeks nel film e anche la capacità di riconoscere dove si trovino gli Autobots. Quello in L'Ultimo Cavaliere sarà il primo ruolo importante per la Moner, che prima ha lavorato per lo più in pubblicità. Il film uscirà nelle sale il 22 Giugno 2017.

