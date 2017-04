Toy Story 4: Don Rickles non aveva iniziato il doppiaggio di Mr. Potato Head

La Disney-Pixar ha rivelato che Don Rickles non ha avuto modo di lavorare a Toy Story 4 prima della sua morte, avvenuta nella giornata di giovedì all'età di 90 anni.

L'attore aveva doppiato Mr. Potato Head fin dal primo film arrivato nelle sale nel 1995 ma la sceneggiatura del quarto capitolo della storia dei simpatici giocattoli non è ancora stata completata.

Per ora la produzione non ha rivelato se verrà scelto un altro interprete per il ruolo o se verrà utilizzato del materiale di archivio.

Toy Story 4 sarà una storia d'amore tra Woody e Bo Peep e mostrerà lo sceriffo, Buzz Lightyear e gli altri protagonisti vivere a casa della piccola Bonnie.

Nuovi dettagli sulla trama e forse le prime immagini del lungometraggio potrebbero debuttare durante l'evento D23 Expo che si svolgerà a luglio ad Anaheim, in California.

La regia del film sarà di John Lasseter e Josh Cooley, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rashida Jones e Will McCormack, da un'idea di Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter e Lee Unkrich.

