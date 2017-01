Tomb Raider: Walton Goggins parla del suo villain

Cristiano Ogrisi

Walton Goggins, interprete delle serie tv Justified e The Shield oltre che di The Hateful Eight di Quentin Tarantino nei panni dello sceriffo Chris Mannix, sarà il villain nel nuovo reboot di Tomb Raider.

Durante un'intervista per Collider, l'attore ha parlato dei motivi che lo hanno portato a entrare nel progetto:

"Sono davvero contento. Sono un grande fan di Alicia Vikander e del regista Roar Uthaug. Onestamente, la struttura e le basi di questa storia sono solide e interessanti. È incredibilmente divertente e allo stesso tempo realistico nel viaggio attraverso il quale ti coinvolge. Il personaggio che interpreto è confuso, arrabbiato e disperato. Non vedo l'ora di entrare nel suo cervello, sono veramente contento."

Goggins ha poi parlato dei ruoli da cattivo e di come sceglie i personaggi che vuole interpretare:

"Vado dove ci sono persone estremamente appassionate nel loro lavoro e nel raccontare le loro storie. Ho bisogno di capire che vogliono davvero dire qualcosa, è questo ciò che mi motiva. Dopo la serie tv Six ho fatto Three Christs , e lì l'antagonista non è chiaro.

Forse è la schizofrenia, forse invece è come noi vediamo il diverso da noi. Tomb Raider è un'altra incredibile opportunità, a prescindere se il mio personaggio è tra i buoni o meno. Ultimamente mi hanno offerto ruoli da 'eroe' ma non mi hanno comunicato molto."

L'attore ha parlato poi dei motivi che lo hanno convinto a partecipare al reboot di Tomb Raider:

"Ci sono stati tre motivi in verità. Alicia Vikander è una delle migliori attrici che io abbia visto. Ho visto The Wave di Roar l'altro anno e avrei voluto tanto conoscere quel regista. E poi lo script, che è sempre il punto di partenza per me, che è piuttosto incredibile. Ho capito perchè Alicia ha detto sì."

