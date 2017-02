Tom Hanks debutta come scrittore con un libro di racconti

Tom Hanks debutterà come scrittore con il libro intitolato Uncommon Type: Some Stories, che verrà pubblicato il 24 ottobre negli Stati Uniti.

Il volume raccoglie 17 racconti che ruotano intorno all'utilizzo di una macchina da scrivere, oggetto di cui la star è un grande collezionatore, e avranno protagonisti diversi, tra cui uomo che fugge da una nazione in guerra decidendo di vivere a New York e un eccentrico miliardario.

Hanks ha dichiarato in un comunicato: "Nei due anni in cui ho lavorato a queste storie ho girato dei film a New York, Berlino, Budapest e Atlanta, e ho scritto in tutte queste città. Ho scritto negli hotel durante i press tour. Ho scritto in vacanza. Ho scritto in aereo, a casa e in ufficio. Quando potevo organizzarmi e mantenere gli impegni, ho scritto ogni mattina dalle nove all'una".

