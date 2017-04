Tobey Maguire debutta alla regia con Blood on Snow

Tobey Maguire debutterà come regista in occasione dell'adattamento per il grande schermo di Blood on Snow, scritto da Jo Nesbo che firmerà anche la sceneggiatura del film tratto dal suo bestseller.

Il racconto seguirà quello che accade a Olav, un uomo che ama raccontare storie e lavora per uno dei boss più potenti della Norvegia. Quando riceve l'incarico di uccidere la moglie del suo capo, colpevole di averlo tradito, Olav si ritroverà diviso tra la lealtà e l'amore che prova per la donna.

Il protagonista deciderà quindi di contattare un boss rivale e la situazione metterà a rischio tutto quello che ama.

Il 17 ottobre arriverà nei cinema americani un altro lungometraggio tratto dai libri dello scrittore: L'uomo di neve con protagonisti Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Val Kilmer. Denis Villeneuve, inoltre, sembra sia al lavoro per portare nei cinema The Son, il cui protagonista dovrebbe essere Jake Gyllenhaal.

