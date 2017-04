Titanic: il concorrente di Italia's Got Talent riassume il film in 100 secondi!

Il mondo del cinema ha trovato spazio anche nello show per il piccolo schermo Italia's Got Talent e il video dell'esibizione di uno dei concorrenti sta rapidamente diventando virale.

Daniele Cauduro è infatti riuscito a riassumere il film Titanic, diretto da James Cameron, in 100 secondi e senza tralasciare nessuno degli eventi più importanti della trama con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

La performance ha quindi compreso attimi come l'arrivo di Rose a bordo della nave, il primo incontro con Jack, la realizzazione del famoso dipinto, gli attimi romantici e quelli più drammatici della storia.

In poco meno di un'ora, su Facebook, il video è stato visto più di 25 mila volte e le condivisioni continuano ad aumentare con incredibile velocità.

