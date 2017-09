Thor: Ragnarok, una megastar di Hollywood avrebbe un cameo segreto nel film

Il re dei camei del mondo Marvel è il veterano Stan Lee, questo lo sappiamo già. A quanto pare, però, in Thor: Ragnarok potrebbe fare una breve comparsa una celebre star di Hollywood dotata di sense of humor.

La notizia, per il momento poco più di un rumor, riguarda niente meno che Matt Damon in persona.

A quanto pare Thor: Ragnarok conterrebbe una scena ambientata ad Asgard in cui vediamo una produzione teatrale asgardiana in cui vengono riassunti i fatti accaduti nel primo Thor in forma di pièce. A interpretare Loki a teatro sarebbe un attore asgardiano interpretato da Matt Damon. Si attendono conferme al riguardo, ma per il momento sia Marvel che Damon tacciono.

Il protagonista, con il ruolo di Thor, è ancora una volta Chris Hemsworth, mentre la regia è firmata da Taika Waititi.

Fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà al cinema il 25 ottobre 2017.

