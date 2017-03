Thor: Ragnarok, svelato il cambio di look di Chris Hemsworth!

Grazie alla copertina di Entertainment Weekly è possibile vedere in anteprima il nuovo look di Chris Hemsworth nel film Thor: Ragnarok, in arrivo nelle sale americane il 3 novembre, ritratto accanto a Hela e Valkyrie, ruolo affidato a Tessa Thompson.

L'attore australiano ha raccontato che il nuovo taglio ha avuto un significato importante. "E' stato bello non doversi sedere nella sedia del trucco per almeno un'ora ogni mattina. Mi è sembrata una rinascita per me come attore e lo era anche per il personaggio".

Nel terzo capitolo della saga mostrerà lo scontro tra Thor e la Dea della Morte, Hela (Cate Blanchett), e con il suo amico Hulk (Mark Ruffalo) quando si troveranno sul pianeta Sakaar.

Quando Hela verrà rilasciata per sbaglio dalla prigione in cui era intrappolata da millenni attaccherà l'eroe che finirà così su Sakaar, dove sarà costretto a diventare un gladiatore. Hemsworth ha spiegato: "E' un luogo in cui tutti scaricano la propria "immondizia", quindi ci sono persone provenienti da ogni situazione e con ogni tipo di abilità incredibili e poteri. Nessuno si preoccupa di che tipo di principe o re è stato Thor in un altro mondo. Inoltre la sua forza viene facilmente equilibrata dai suoi avversari".

Taika Waititi, regista del lungometraggio, ha comunque assicurato di aver inserito molto umorismo e divertimento nelle avventure, particolarmente cupe e violente, dei personaggi della Marvel.

Ecco la trama:

Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Fanno parte del cast Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

