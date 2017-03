Thor: Ragnarok - Svelati nuovi dettagli sui legami con Planet Hulk

Dopo la pubblicazione delle prime foto di Thor: Ragnarok su EW, a tenere banco è soprattutto la discussione sul drastico taglio della chioma del Dio del tuono. L'articolo che accompagna le immagini contiene, però, interessanti anticipazioni sul pianeta fictional di Sakaar, la casa di Planet Hulk.

E' stato già confermato in precedenza che Thor: Ragnarok sarà in parte ispirato alla storyline di Planet Hulk e che le battaglie nell'arena dei gladiatori saranno presenti nel film Marvel. Finora però non erano state fornite anticipazioni dettagliate sull'inclusione del pianeta di Sakaar.

Adesso sappiamo che la villain Hela attaccherà Thor facendolo finire su Sakaar. Qui sarà costretto a diventare gladiatore e a realizzare che non è più speciale come prima. Questa svolta narrativa potrebbe spiegare l'assenza del celebre martello Mjolnir nelle foto promozionali.

Anche la star Chris Hemsworth ha parlato del famoso pianeta su cui finirà il suo personaggio: "Sakaar è il luogo in cui l'universo scarica la propria spazzatura, così vi puoi trovare persone di ogni tipo, con ogni abilità e potere. A nessuno interessa se tu sia un principe o un re in un altro mondo. La forza di questo luogo sta proprio nelle persone che ospita."

Dalla descrizione fornita da Chris Hemsworth, possiamo iniziare a immaginare la ragione per cui Thor sia costretto a combattere nell'arena in cui quasi certamente incontrerà Hulk.

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Thor: Ragnarok arriverà al cinema solo il 25 ottobre 2017.

