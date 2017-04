Thor: Ragnarok, Kevin Smith commenta il trailer del film Marvel! (video)

Valerio Di G.

Non è una novità l'entusiasmo di Kevin Smith, regista di Clerks - commessi e In cerca di Amy, per il mondo dei fumetti. In passato ha scritto storie editate anche in Italia per Batman, Spider-Man, Freccia Verde, Devil e tanti altri. Inoltre da qualche anno produce una serie tv intitolata Comic Book Men, ambientata nella sua fumetteria Jay and Silent Bob's Secret Stash nel New Jersey. Smith è costantemente in contatto con il suo pubblico attraverso numerosi podcast ed interventi sui social, tra cui un canale youtube a suo nome dove presenta a cadenza settimanale lo show Fatman on Batman insieme all'amico e sceneggiatore Marc Bernardin.

In diverse occasioni l'interprete di Silent Bob è intervenuto commentando con la passione che lo contraddistingue diversi prodotti legati al mondo della cultura popolare, da Star Wars: Il risveglio della forza ai film Marvel tra speculazioni e divertenti aneddoti. Con l'uscita del trailer di Thor: Ragnarok, Kevin Smith ha deciso di condividere un simpatico video che lo ritrae intento nella visione mentre commenta entusiasta le immagini!

Nel filmato Kevin Smith accenna anche al conflitto che tra le righe anima da sempre la concorrenza tra DC e Marvel: "Ho questa teoria, ogni volta che qualcosa di buono succede alla DC, Marvel arriva il più velocemente possibile e gli rovina la giornata! Un paio di settimane fa uscì il trailer di Justice League ed è stato incredibile, ma ecco arrivare dalla Marvel Spider-Man: Homecoming a rubare la scena! Poi la notiziona della DC che affida il film di Bat-Girl a Joss Whedon, vera dinamite giusto? Giusto! Pochi giorni dopo la casa delle idee spiazza tutti con questo splendido trailer di Thor: Ragnarok che onestamente non riesco a smettere di guardare!"

Ovviamente il linguaggio del regista del New Jersey è un tantinello più entusiasta e colorito di come ve lo abbiamo tradotto. Lasciamo dunque la parola a Silent Bob, ecco il video!

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

