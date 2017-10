Thor: Ragnarok, in una nuova clip Loki e Thor "chiedono aiuto"

Chris Hemsworth e Tom Hiddleston sono i protagonisti della nuova divertente clip tratta dal film Thor: Ragnarok, diretto dal regista Taika Waititi.

Nel video si assiste infatti a una scena in cui i due fratelli devono ideare una strategia con cui distrarre i propri nemici e la soluzione non è particolarmente apprezzata da Loki:

GET HELP! Check out this EXCLUSIVE clip from #ThorRagnarok - tickets on sale now! @thorofficial pic.twitter.com/elvQPVobUZ — Fandango (@Fandango) October 19, 2017

Ecco inoltre nuovi video promozionali:

It's main event time! See The Grandmaster in #ThorRagnarok November 3. pic.twitter.com/ohUgC7C5Ez — Thor (@thorofficial) October 19, 2017

It's GO time. Get your tickets now to see #ThorRagnarok in theaters November 3: https://t.co/AZAiM8CalR pic.twitter.com/5zXRBbve1G — Thor (@thorofficial) October 19, 2017

In questo capitolo della storia, Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana - per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l'Incredibile Hulk.

Fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

